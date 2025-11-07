Gıda bilimi alanında yürütülen son bilimsel araştırmalar ve yabancı uzman görüşleri, yıllardır uygulanan geleneksel et çözdürme yöntemlerinin risklerini ortaya çıkardı.

Tüketicilerin sıklıkla başvurduğu oda sıcaklığında bekletme ve sıcak su kullanımı gibi uygulamaların, etin yüzeyinde hızla çoğalan zararlı bakteriler için uygun bir ortam oluşturduğu bilimsel verilerle doğrulandı.

Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı (USDA) Gıda Güvenliği ve Denetleme Servisi'nden Dr. Mindy Brashears, etin çözdürülmesinde en güvenilir yöntemin buzdolabı olduğunu kesin bir dille ifade etti. Dr. Brashears, bu yöntemin, eti güvenli sıcaklık aralığı olan $4^\circ\text{C}$ ve altında tutarak bakteri üremesini yavaşlattığını belirtti.

SOĞUK SU YÖNTEMİ ACİL DURUMLAR İÇİN TEK ÇÖZÜM

Acil çözdürme ihtiyacı duyanlar için alternatif bir yöntem olarak soğuk su çözdürme önerildi. Ancak uzmanlar, bu yöntemin belirli kurallar dahilinde uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Gıda Güvenliği ve Uygulamalı Beslenme Merkezi'nden (CFSAN) Dr. Benjamin Chapman, donmuş etin sızdırmaz bir poşet içinde soğuk suya tamamen batırılması gerektiğini ifade etti. Dr. Chapman, suyun yarım saatte bir mutlaka değiştirilmesi ve etin çözüldükten hemen sonra pişirilmesi gerektiğini dile getirdi. Bu sürecin küçük et paketleri için bir saat, büyük parçalar için ise 2-3 saat sürebileceğini de sözlerine ekledi.

MİKRODALGA UYARISI VE TEKRAR DONDURMA RİSKİ

Hızlı çözdürme seçeneklerinden biri olan mikrodalga fırın kullanımının da risk taşıdığı vurgulandı.

Mikrodalgada çözdürülen etin bazı kısımlarının kısmen pişmeye başladığını belirten bilim insanları, bu durumun bakterilerin tamamen yok olmamış olabileceği anlamına geldiğini ifade etti. Bu nedenle, mikrodalga veya soğuk su yöntemleriyle çözdürülen etlerin kesinlikle tekrar dondurulmaması gerektiği önemle belirtildi.

Buzdolabında çözdürülen etler ise, pişirilmeden iki gün içinde tüketilmeyecekse, tekrar dondurulabileceği bilgisi paylaşıldı.

Bilimsel yayınlarda yer alan araştırmalar, yüksek basınç ve radyo frekans ısıtma gibi endüstriyel çözündürme tekniklerinin, lezzet kaybını ve kontaminasyon riskini azalttığına dair bulgular içerse de, ev ortamında uygulanacak en güvenli yöntemin buzdolabı olduğu konusunda tüm uzmanlar hemfikir kaldı.