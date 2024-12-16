Donnarumma gol atan rakibine saldırdı

Maçın 41. dakikasında, Lyon'un genç golcüsü Mikautadze, Rayan Cherki’nin mükemmel asistini değerlendirdi ve PSG kalecisi Donnarumma'yı geçerek skoru 2-1 yaptı. Ancak golün ardından yaşananlar, futbolseverleri şaşırttı. Mikautadze, topu ağlardan almak üzere giderken Donnarumma’nın yanından geçerken, İtalyan kaleci, rakip oyuncuyu sert bir şekilde yere düşürdü ve ona parmak sallayarak tehditte bulundu. Bu hareket, gerginliğin tırmanmasına sebep oldu.

Mikautadze'nin golün ardından gülmesi, Donnarumma'nın tepkisini ateşledi. Ancak Lyonlu oyuncu, Donnarumma'ya yaklaşarak, attığı lob golüyle ilgili şaka yaptığını belirtti ve durumun ciddiyete binmeden yatışmasını sağladı. İlgili sarı kartları ise hakem Benoît Bastien, her iki oyuncuya da gösterdi. Bu durumda, Mikautadze’nin bir anlamda mağdur durumdayken, Donnarumma'nın daha ağır bir ceza alması gerektiği yönünde tartışmalar başladı.

Donnarumma, maç sonrasında yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey olmadı, sadece golümle ilgili biraz güldüm, o da bunu yanlış anladı," diyerek durumu yatıştırmaya çalıştı. Mikautadze ise Donnarumma'yı kırmadığını belirterek, futbolun bazen böyle eğlenceli anlar barındırabileceğine dikkat çekti.