Dönüşü 2. defa ertelenen Alper Gezeravcı'dan ilk açıklama geldi

SpaceX firması, olumsuz hava koşulları neden gösterilerek 5 Şubat tarihinde yapılması planlanan dünyaya dönüş programını iptal etmiş en erken dönüş için 6 Şubat tarihini işaret etmişti.

Açıklamada, Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması için en erken tarihin 6 Şubat Salı günü olarak planlandığı ifade edildi. Açıklamaların ardından Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatının dünyaya dönüşü ikinci kez daha ertelendi.

YOLCULUK 13 SAAT SÜRECEK

Astronot Gezeravcı ve ekibin yolculuğunun yaklaşık 13 saat sürmesi bekleniyor.

Ekibi taşıyan kapsül, Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel noktadan birine iniş yapacak. Kapsül suya indikten sonra astronotlar gemiye alınacak ve burada ilk muayeneleri yapılacak.

Ekip gemiden helikopterle havaalanına, ardından da uçakla Houstan'a götürülecek.

Uçaktaki doktorlar da bu uçuş sırasında astronotların genel kontrollerini gerçekleştirecek.

Astronotlar Houston'da kapsamlı bir sağlık taramasından geçecek ve bir süre karantinada kalacak.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANINDAN AÇIKLAMA

Dönüş programının ikinci defa ertelenmesinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptığı açıklamada, "İnilecek bölgedeki hava durumu, astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu Ax-3 ekibinin Dünya'ya dönüşü için biraz daha beklemeyi gerektiriyor.

Dönüş planı, bir gün daha ertelendi. Bir sonraki ayrılma fırsatı 6 Şubat saat 17.00 (Türkiye saati). Dünya'ya varış zamanı 7 Şubat saat 02.25 (Türkiye saati). ISS'ten ayrıldıktan sonra Dünya'ya ulaşmak yaklaşık 9 saat 25 dakika sürecek.

Hava durumu yarın tekrar değerlendirilecek ve dönüş planlaması için karar verilecek." İfadelerini kullanmıştı.

ALPER GEZERAVCI’DAN İLK AÇIKLAMA

Türk astronot Gezeravcı, yolculuğunun ertelenmesinin ardından sosyal medya hesabından ilk açıklamasını fotoğraf paylaşarak yaptı. Dünya’ya dönüş için biraz daha bekleyeceklerini belirten Gezeravcı’nın paylaşımı şu şekilde:

“Araladığımız yeni dünyanın penceresinden selamlar!

Yükselen ay yıldızımızın ışığında, bilim ve keşfin sınırlarını genişletirken, bu anın kıymetini ve sorumluluğunu derinden hissediyorum.

Dünyaya dönüş için biraz daha bekleyeceğiz.

Bu benzersiz yolculukta edindiğim deneyimlerle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”