Dört ayda 2,8 milyar dolarlık doğrudan yatırım geldi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASED'ten yatırım açıklaması. TCMB Ödemeler Dengesi istatistiklerinin açıklanmasının ardından YASED Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni yayımladı.

YASED'e göre, nisan ayında Türkiye'ye 1 milyar 278 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi. Bu oran yılın ilk dört ayındaki en yüksek aylık yatırım olduğu belirtildi.

Nisandaki yatırım girişinin ilk sırasında 477 milyon doları yatırım sermayesi yer aldı. İkinci sırada ise 452 milyon dolarla yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yer buldu. Üçüncü sırayı ise 353 milyon dolar borçlanma araçları oluşturdu.

2024 Nisan ayı içerisinde gerçekleşen 477 milyon dolar değerindeki yatırımın, 262 milyon dolarlık bölümü yatırım girişi ile toptan ve perakende ticaret sektörü oldu

Nisanda Türkiye'ye 134 milyon dolar ve yüzde 28 payla en fazla doğrudan uluslararası yatırımı İngiltere yaptı. İkinci sırada ise Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. Yılın ilk 4 ayı değerlendirildiğinde Avrupa Birliği (AB) ülkeleri toplam yatırımlardan yüzde 49 pay alırken, Amerika kıtasının payı da yüzde 21 olarak kaydedildi.

Yılbaşından bu yana dört aylık bölümde doğrudan yatırım miktarı 2,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 29'luk düşüş kaydedildi.