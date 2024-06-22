Dört büyük bankadan iflas alarmı! 2025’e kadar süre verildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dört büyük bankadan iflas alarmı! 2025’e kadar süre verildi

ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs ve JPMorgan Chase bankalarının olası iflas durumunda nasıl başa çıkacaklarına yönelik hazırladıkları planlarda zayıflık tespit edildiğini açıkladı.

Bu bankaların “çözüm planları” incelendiğinde, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs ve JPMorgan Chase’in planlarında “zayıflık” olduğu belirtildi.

1 TEMMUZ 2025'E KADAR SÜRE VERİLDİ

Diğer yandan Wells Fargo, Bank of New York Mellon, State Street ve Morgan Stanley tarafından sunulan planlarda herhangi bir zayıflık tespit edilmediği ifade edildi. Bu 8 bankaya, stratejileri ve kabiliyetlerinin sürekli geliştirilmesine yönelik alanlar belirtilen geribildirim mektupları gönderildi ve belirtilen eksikliklerin 1 Temmuz 2025’e kadar giderilmesi gerektiği vurgulandı.

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