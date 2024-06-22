Dört büyük bankadan iflas alarmı! 2025’e kadar süre verildi

Bu bankaların “çözüm planları” incelendiğinde, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs ve JPMorgan Chase’in planlarında “zayıflık” olduğu belirtildi.

1 TEMMUZ 2025'E KADAR SÜRE VERİLDİ

Diğer yandan Wells Fargo, Bank of New York Mellon, State Street ve Morgan Stanley tarafından sunulan planlarda herhangi bir zayıflık tespit edilmediği ifade edildi. Bu 8 bankaya, stratejileri ve kabiliyetlerinin sürekli geliştirilmesine yönelik alanlar belirtilen geribildirim mektupları gönderildi ve belirtilen eksikliklerin 1 Temmuz 2025’e kadar giderilmesi gerektiği vurgulandı.