Coca Cola, Süper Lig’in dört büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’a sponsorluk teklifi götürdü. Trabzonspor’un ardından Beşiktaş da bu teklife olumsuz yanıt verdi.

TRABZONSPOR İLK REDDEDEN KULÜP OLMUŞTU

Bordo-mavililer, dün yaptığı açıklamada teklifi kabul etmediklerini duyurmuştu.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Coca Cola sponsorluk teklifine yönelik tepkisini, "Filistin'de, Gazze'de yaşananlar belli. Gönlüm böyle bir anlaşmaya el vermedi." sözleriyle ortaya koymuştu.

BEŞİKTAŞ DA TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Bugün de Beşiktaş'ın Coca Cola’nın sponsorluk teklifini kabul etmediği öğrenildi.

GALATASARAY İLE FENERBAHÇE SICAK BAKTI

Öte yandan Galatasaray ile Fenerbahçe ise Coca Cola'nın sponsorluk teklifine yeşil ışık yaktı.