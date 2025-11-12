Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ekim ayında gösterdiği performansla taraftarların takdirini kazandı. Kulüp, düzenlediği taraftar oylamasında “Ayın Futbolcusu” ödülünün Hakan Çalhanoğlu’na verildiğini duyurdu.
EKİM AYINDA 4 MAÇTA 4 GOL ATTI
Ekim ayında Inter formasıyla 3 Serie A ve 1 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan milli yıldız, bu karşılaşmalarda 4 gol kaydederek takımının skor yükünü sırtladı.
INTER'İN EN FORMDA OYUNCUSU
Bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 6 gol ve 3 asistlik performansıyla İtalyan devinin en formda oyuncularından biri haline geldi.