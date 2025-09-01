Dört dörtlük Türkiye! Son kurban Estonya

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 A Grubu’ndaki 4. maçında Estonya’yı 84-64 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

TÜRKİYE NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

12 Dev Adam, turnuvadaki ilk 3 maçında sırasıyla Letonya, Çekya ve Portekiz’i yenmişti. Estonya karşısında da üstün bir oyun sergileyen ay-yıldızlı ekip, namağlup unvanını koruyarak grup liderliği yolunda önemli bir adım attı.

RAKİP SIRBİSTAN

A Grubu’ndaki son maçta 12 Dev Adam çarşamba günü turnuvanın favorilerinden Sırbistan ile grup liderliği için karşılaşacak.