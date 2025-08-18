Dört mevsim korunmak için uzmanlardan kritik uyarılar

Göz sağlığı uzmanları, güneş gözlüğünün yalnızca yaz aylarında değil, yılın dört mevsimi kullanılması gerektiğini vurguladı.

Güneşin zararlı ultraviyole (UV) ışınlarının gözlerde katarakt, makula dejenerasyonu ve pterjium gibi ciddi hastalıklara yol açabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, kaliteli güneş gözlüğü kullanımının hayati önem taşıdığını belirtti.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, UV korumasının mevsim fark etmeksizin göz sağlığını korumanın temel taşlarından biri olduğunu ortaya koydu.

Göz hastalıkları uzmanları, güneş gözlüğünün dört mevsim kullanımının göz sağlığı için kritik olduğunu ifade ederek, “Güneşin UV ışınları, yazın olduğu kadar kışın da etkili. Bulutlu havalarda bile UV ışınlarının %80’i yeryüzüne ulaşır. Bu ışınlar, kornea, retina ve göz merceğine zarar verebilir. Özellikle çocuklar, kontakt lens kullanıcıları ve açık havada uzun süre vakit geçirenler, güneş gözlüğü kullanmayı asla ihmal etmemeli” dedi.

BİLİMSEL VERİLERLE UV TEHLİKESİ

Amerikan Oftalmoloji Akademisi’nin (American Academy of Ophthalmology) yayımladığı bir rapora göre, uzun süreli UV ışınlarına maruz kalma, katarakt oluşum riskini %60 oranında artırdı.

Avustralya’daki Queensland Üniversitesi’nden yapılan bir araştırma, UV ışınlarının makula dejenerasyonu riskini %40’a kadar yükselttiğini gösterdi. Bu veriler, güneş gözlüğünün yalnızca bir moda aksesuarı olmadığını, aynı zamanda ciddi bir sağlık koruyucusu olduğunu kanıtladı.

UV 400 KORUMASI: KALİTENİN ANAHTARI

Güneş gözlüğü seçiminde en kritik nokta, camların UV 400 koruması sunması. Uzmanlar, koyu renk camların UV koruması sağlamadığını, aksine kalitesiz gözlüklerin göz bebeğini genişleterek daha fazla zararlı ışının göze ulaşmasına neden olabileceğini belirterek, “UV 400 ibaresi, gözlüğün zararlı ultraviyole ışınlarını engellediğini gösterir. Kalitesiz gözlükler, sahte bir güvenlik hissi yaratır ve göz sağlığını riske atar” diye ekledi.

Uluslararası alanda tanınmış göz sağlığı uzmanı Dr. Rachel Bishop, ABD Ulusal Göz Enstitüsü’nde (National Eye Institute) yaptığı bir açıklamada, “UV koruması olmayan gözlükler, hiç gözlük takmamaktan daha tehlikeli. Göz bebeği karanlıkta genişler ve bu, UV ışınlarının retinaya daha fazla zarar vermesine yol açar” diyerek bu tehlikeye dikkat çekti.

Bishop, özellikle yüksek UV ışınlarına maruz kalınan kayak, deniz sporları veya tropikal bölgelerde minimum UV 400 korumalı gözlüklerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

POLARİZE CAMLAR VE EKARTMAN SEÇİMİ

Polarize camlar, parlamayı azaltarak görsel konfor sağlasa da UV koruması sunmadı.

Uzmanlar, polarize camların özellikle araç kullananlar ve deniz kenarında vakit geçirenler için ideal olduğunu, ancak UV koruması için mutlaka CE belgeli gözlüklerin seçilmesi gerektiğini söyleyerek, “Polarize camlar, yansımaları azaltarak görüş netliğini artırır, ancak UV blokajı için ayrı bir kaplama gerekir” dedi.

Uzmanlar ise güneş gözlüğünün yüz ölçülerine uygun seçilmesi gerektiğini belirterek, “Kaşları çerçeve içine alacak şekilde tasarlanmış, şakaklara uzanan kalın saplı gözlükler tam koruma sağlar. Doğru ekartman seçimi, hem estetik hem de konfor açısından önemlidir” diyor

ÇOCUKLAR VE KONTAKT LENS KULLANICILARI İÇİN EKSTRA DİKKAT

Çocukların gözleri, UV ışınlarına karşı yetişkinlerden daha hassas. İngiliz Oftalmoloji Derneği’nin raporuna göre, çocukluk döneminde UV ışınlarına fazla maruz kalmak, ileri yaşlarda makula dejenerasyonu riskini %50 artırdı.

Uzmanlar, çocukların erken yaşta güneş gözlüğü kullanımına alışmasının, uzun vadeli göz sağlığı için kritik olduğunu vurguladı.

DÖRT MEVSİM KORUMA İÇİN İPUÇLARI

CE Belgesi Kontrolü: Gözlüğün Avrupa Birliği standartlarına uygun olduğunu gösteren CE belgesi, kalitenin göstergesi.

Işık Emilim Oranı: Şehirde %40-50, deniz kenarında veya kayak yaparken %80-85 emilim oranı ideal.

Cam Kalitesi: Polikarbonat veya CR-39 gibi darbeye dayanıklı camlar tercih edilmeli.

Bakım ve Saklama: Gözlükler, mikrofiber bezle temizlenmeli ve orijinal kutusunda saklanmalı.

GÖZ SAĞLIĞI MEVSİM TANIMAZ

Göz sağlığı uzmanları, güneş gözlüğünün dört mevsim kullanımının bir alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

UV ışınlarının yıl boyunca gözler için tehdit oluşturduğunu belirten bilimsel veriler, kaliteli güneş gözlüğü seçiminin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Gözlerinizi korumak için doğru güneş gözlüğünü seçin ve dört mevsim bu alışkanlığı sürdürmeniz önerildi.