Dört nala oy kullanmaya gitti

İskenderun'da vinç operatörü olarak çalışan Abdullah Cıla (39), "Yörük Kızı" isimli atına binerek gittiği Denizciler Gübretaş Ortaokulu'nda oy kullandı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Cıla, Kovid-19 döneminde at sürmeye başladığını söyledi.

Deprem döneminde de at sürdüğünü söyleyen Cıla, "Atla gezmek bana göre bir ayrıcalık, büyük bir zevk. Normal zamanlarda da atıma biniyorum. Herkesin bir hayvan sevgisi vardır. Ben de rahmetli Cüneyt Arkın gibi atları çok seviyorum. Bugün de Cüneyt Arkın gibi giyindim. Oy kullanmaya geldim. Vatandaşlık görevimi yerine getirdim." ifadelerini kullandı.

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Abdullah Cıla, yazın atla yaylaya çıktığını bazen de atını ulaşımda kullandığını belirtti.