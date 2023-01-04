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Hülya Avşar'ın itirafı olay oldu. Dört yıl sonra öğrendim"

Hülya Avşar, önceki akşam kız kardeşleri Helin Avşar, Leyla Avşar ve eşi Kaya Çilingiroğlu ile Tarabya Kıyı Balık çıkışı görüntülendi. Avşar'ın eski eşi ile ilgili itirafı olay oldu.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 10:38
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"Dört yıl sonra öğrendim" Hülya Avşar'dan itiraf

Hülya Avşar'ın itirafı olay oldu. Dört yıl sonra öğrendim''
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Hülya Avşar, önceki akşam kız kardeşleri Helin Avşar, Leyla Avşar ve eşi Kaya Çilingiroğlu ile Tarabya Kıyı Balık çıkışı objektiflere yansıdı. Gazetecilerle sohbet eden Avşarı, kardeşi Leyla’nın doğum günü için bir araya geldiklerini söyledi. Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile ilgili itirafı ise herkesi şaşırttı. 

Yeni yılda bütün aile bir arada olduklarını söyleyen Hülya Avşar, “Ben sahnedeydim. Ailemde dinlemeye geldi. Beni yalnız bırakmadılar. Her şey çok güzeldi” dedi. Son klibinde oynayan kişinin eski eşi Kaya Çilingiroğlu’na benzetilmesi ile ilgili de konuşan sanatçı, “Ben o düşünceyle oynatmadım ama sonradan baktım gerçekten benziyor. Yada benim bilinçaltım yada tarzım o olduğu için. Ben fazla yakışıklı erkek sevmiyorum” dedi. 

EVLENDİĞİ KİŞİYİ DE KABUL EDERİM

Kaya evlenirse Gazetecilerin, “Geçtiğimiz günlerde Kaya bey, Hülya Avşar ile yeniden evlenir misiniz? Sorusuna ‘Evlenmem. Asla’ diye cevap verdi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?” Sorusuna “Ne istiyorsa onu yapsın. Benim artık evliliğe ihtiyacım yok. Kaya’nın da yok. Hayatımıza her şekilde devam edebiliriz. Biz yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Evlendik çocuğumuz oldu. Onun bir tane daha çocuğu oldu. İyi ki de oldu. Küçük Kaya başımızın tacı” dedi. Kaya Çilingiroğlu’nun bir başkasıyla tekrar evlenmesi ile ilgili de konuşan Avşar, “Evlensin. Onu da kabul ederim” diyerek esprili bir yanıt verdi. 

ALDATILDIĞIMI 4 YIL SONRA ÖĞRENDİM

Yıllar önce eski eşinin Ferrari’yi Feraye anlaması sonucu aldatıldığı ortaya çıkmıştı. Bunun hatırlatılması üzerine, “Çok komik bir durum değil mi? O zaman çok koymuştu ama şimdi sadece hepsine gülüyorum. Kaya zaten çapkın bir adamdı. Ben aldatıldığımı dört sene sonra öğrendim. Dört sene iyi idare etmiş” diyerek kahkahalarla oradan ayrıldı. 
 

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