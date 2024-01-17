Dörtyol'da şubat sonuna kadar 352 konut teslim edilecek

Kaynak: AA
Dörtyol'da şubat sonuna kadar 352 konut teslim edilecek
Hatay’ın Dörtyol bölgesinde, 6 Şubat’taki depremler sonrası başlatılan afet konutları inşaatı devam ediyor. İki farklı mahallede toplam 2.590 konut yapımı gerçekleştiriliyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden zarar gören Hatay genelinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan konut yapım çalışmaları sürüyor.

Dörtyol’da Kuzuculu ve Konaklı mahallelerinde iki ayrı noktada, toplamda 2.590 konut inşa ediyor. Bu konutlardan 140 tanesinin bu ay içinde sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, bölgedeki konutların TOKİ tarafından ağustos ayında inşasına başlandığını anımsattı.

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İnşaat çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini belirten Altay, şunları söyledi:

“Bu ay itibarıyla buradaki kampüste 140 konut teslim edilecek ve şubat ayında toplam 352 konutun teslimi gerçekleştirilecek. Depremzedelerimizin yaşam standartlarını yükseltmek için tüm çabalar sarf edilmektedir. Umarız, hak sahiplerinin neredeyse tamamı yaz dönemine kadar konutlarına kavuşmuş olacak.”

Altay, TOKİ konutlarının bulunduğu alanda park, okul ve cami gibi sosyal tesislerin de yer alacağını ifade etti.

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