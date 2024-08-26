Douglas Costa şaşırttı. İmzayı attı

Aytunç Akın
Douglas Costa şaşırttı. İmzayı attı

Brezilyalı yıldız futbolcu Douglas Costa, Avustralya Ligi ekibi Sydney FC ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Douglas Costa şaşırttı

Son olarak Brezilya'da Fluminense'de oynayan Douglas Costa, Avustralya ekibi Sydney FC'ye süpriz bir imza attı.

33 yaşındaki yıldız futbolcu, yeni takımıyla 2 yıllık anlaşma sağladı.

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''DAHA FAZLASINI YAPABİLMEK İÇİN GELDİM''
Transfere dair konuşan Costa, "Kariyerim boyunca birçok büyük takımda oynadım, şampiyonluklar kazandım ve daha fazlasını yapabilmek için Sydney'e geldim." ifadelerini kullandı.

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BÜYÜK TAKIMLARDA OYNADI
Futbola Gremio altyapısında başlayan Douglas Costa, Shaktar Donets, Bayern Münih ve Juventus gibi önemli takımlarda forma giydi.

2021 yılında Gremio'ya kiralanan yıldız isim, MLS ekibi Los Angeles Galaxy'de de oynadı.

Costa, bu yılın başında Fluminense'ye transfer olmuştu.

Kariyeri boyunca toplam 541 maçta oynayan Costa, 76 gol atarken 108 asist yaptı.

Piyasa değeri 800 bin euro olarak gösterilen Douglas Costa'nın kariyerinde kazandığı kupalar şu şekilde:

- 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası
- 3 Almanya Bundesliga
- 3 İtalya Serie A
- 1 Almanya Kupası
- 1 İtalya Kupası
- 1 Almanya Süper Kupası
- 1 İtalya Süper Kupası
- 5 Ukrayna Premier Ligi
- 3 Ukrayna Kupası
- 3 Ukrayna Süper Kupası
- 1 Recopa Sudamericana
- 1 U20 Güney Amerika Şampiyonası

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