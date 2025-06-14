Dövme ölüm getirebilir! Uzmanlar anlattı

Dövmeler, modern çağın popüler vücut sanatı olarak milyonlarca insanın kendini ifade etme biçimi haline geldi. Ancak son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, bu estetik trendin ciddi sağlık riskleri taşıyabileceğini gösterdi.

Dövme mürekkebinin içerdiği kimyasalların lenfoma ve cilt kanseri riskini artırabileceği uyarısı, uzmanları ve sağlık otoritelerini harekete geçirdi.

İsveç ve Danimarka’daki çalışmalar, dövme yaptıranlarda bu kanser türlerinin daha sık görüldüğünü ortaya koyarken, uzmanlar bilinçli seçimlerin önemine vurgu yaptı.

BİLİMSEL BULGULAR: DÖVME MÜREKKEBİ VE KANSER RİSKİ

İsveç’teki Lund Üniversitesi’nden Dr. Christel Nielsen liderliğinde yürütülen bir araştırma, dövme yaptıranlarda lenfoma riskinin %21 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. eClinicalMedicine dergisinde yayımlanan bu çalışma, 11.905 kişiyi kapsadı ve dövme mürekkebinin lenf düğümlerine taşınarak kronik iltihaplanmaya yol açabileceğini gösterdi.

Dr. Nielsen, “Dövme mürekkebi cilde enjekte edildiğinde, vücut bunu yabancı bir madde olarak algılıyor ve bağışıklık sistemi devreye giriyor. Mürekkebin büyük bir kısmı lenf düğümlerine taşınıyor ve burada birikiyor” dedi. Bu birikim, özellikle yaygın büyük B hücreli lenfoma ve foliküler lenfoma gibi Hodgkin dışı lenfoma türlerinde risk artışıyla ilişkilendirildi.

Danimarka’da Güney Danimarka Üniversitesi’nden biyostatistikçi Dr. Signe Bedsted Clemmensen’in liderlik ettiği bir başka çalışma, 5.900’den fazla ikiz üzerinde yapılan analizlerle dövme yaptıranlarda cilt kanseri riskinin 1,62 kat, lenfoma riskinin ise 2,73 kat daha yüksek olduğunu buldu. Özellikle avuç içinden büyük dövmelerin bu riski daha da artırdığı belirtildi.

BMC Public Health dergisinde yayımlanan bu araştırma, dövme mürekkebindeki kimyasalların bağışıklık sistemini olumsuz etkileyerek kanser riskini tetikleyebileceğini ortaya koydu.

Clemmensen, “Mürekkebin içindeki nanopartiküller, lenf düğümlerinde birikerek kronik iltihaplanmaya neden olabilir. Bu durum, uzun vadede kanser gelişimini teşvik edebilir” uyarısında bulundu.

MÜREKKEBİN İÇERİĞİ: KARSİNOJEN TEHLİKESİ

Dövme mürekkepleri, arsenik, krom, kobalt, kurşun ve nikel gibi ağır metaller ile birincil aromatik aminler (PAA) ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) gibi kimyasallar içerdi.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), bu maddelerin birçoğunu karsinojen olarak sınıflandırmış durumda.

Dövme mürekkebi ciltte kalmıyor, lenf bezlerine taşınıyor ve burada birikiyor. Bu birikim, kronik iltihaplanmaya ve anormal hücre büyümesine yol açabilir.

CİLT KANSERİ VE LENFOMA: BELİRTİLER VE RİSKLER

Lenfoma, lenfatik sistemde başlayan bir kanser türü olup boyun, koltuk altı veya kasık bölgesinde ağrısız lenf düğümü şişlikleri, gece terlemeleri, açıklanamayan kilo kaybı ve kaşıntı gibi belirtilerle kendini gösterebildi.

Cilt kanseri ise genellikle ciltte anormal lezyonlar, renk değişiklikleri veya iyileşmeyen yaralarla ortaya çıktı.

Cancer Research UK’den Dr. Rachel Orritt, “Dövme mürekkebinin kanser riskini artırdığına dair bulgular dikkat çekici, ancak bireysel riskler için daha fazla veriye ihtiyaç var. Lenf düğümlerinde şişlik veya diğer belirtiler fark edilirse, hemen bir doktora başvurulmalı” dedi.

DÖVME SİLDİRME DE RİSKLİ Mİ?

Dövme sildirme işlemleri de sağlık risklerini artırabilir. Dr. Nielsen, lazerle dövme sildirme sırasında mürekkebin daha küçük ve potansiyel olarak daha toksik moleküllere ayrıldığını belirterek, “Bu moleküller, lenfatik sisteme karışarak riski daha da artırabilir” dedi. Bu nedenle, dövme sildirmeyi düşünenlerin uzman dermatologlarla görüşmesi önerildi.

TÜKETİCİLER İÇİN ÖNERİLER

Uzmanlar, dövme yaptırmayı düşünenlere şu önerilerde bulundu:

Güvenilir Stüdyoları Seçin: Sağlık standartlarına uygun, kaliteli mürekkepler kullanan stüdyolar tercih edilmeli.

Mürekkebin İçeriğini Araştırın: Karsinojen içermeyen mürekkepler kullanılıp kullanılmadığını sorgulayın.

Güneşten Koruyun: Dövmeli bölgelerin UV ışınlarına maruz kalması, cilt kanseri riskini artırabilir.

Küçük Dövmelerle Başlayın: Büyük dövmeler, daha fazla mürekkep kullanımı nedeniyle daha yüksek risk taşıyor.

Belirtilere Dikkat Edin: Lenf düğümlerinde şişlik, gece terlemeleri veya ciltte anormal değişiklikler fark edilirse doktora başvurulmalı.

BİLİNÇLİ SEÇİMLER HAYAT KURTARIR

Dövme, bir sanat ve ifade biçimi olsa da, sağlık üzerindeki potansiyel riskleri göz ardı edilemedi.

İsveç ve Danimarka’daki çalışmalar, dövme mürekkebinin lenfoma ve cilt kanseri riskini artırabileceğini gösterdi.

Dövme yaptırmayı düşünenler, bu riskleri göz önünde bulundurmalı ve iki kez düşünmeli.

Sağlık uzmanları, daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç olduğunu vurgulasa da, bilinçli seçimler ve düzenli sağlık kontrolleri, olası riskleri en aza indirmek için kritik önem taşıdı.