Down sendromlu Onur Paris'teki dünya şampiyonasına katılmak istiyor

2019 yılında İskenderun’da tenis sporuna başlayan ve down sendromu engelini aşarak bu alanda başarı gösteren Onur Korkmaz, 19 Kasım 2023’te gerçekleştirilen milli takım elemelerini birincilikle tamamladı.

Korkmaz, şu anda Antalya’da 19-26 Mart arasında düzenlenecek olan 'Down Sendromlu Sporcuların Olimpiyat Oyunları’na katılmak için antrenman yapıyor.

Trisome Games’e Türk Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun davetlisi olarak katılacak olan Korkmaz, antrenörü Selma Bilgin ile birlikte çalışıyor. Korkmaz, amacının 8-12 Eylül’de Paris’te gerçekleşecek olan dünya şampiyonasına katılmak ve Türkiye’yi gururlandırmak olduğunu belirtti.

İskenderun Gençlik ve Spor Müdürü Ali Ferit Günder ise “Onur, tenis sporunda çok yetenekli bir sporcu. İskenderun olarak Onur’un elde ettiği başarılardan dolayı çok mutluyuz. 2019 yılından beri tenis kursuna devam ediyor.

Çok çalışkan ve azimli. Onur’a her zaman destek oluyoruz. Onur, tenis sporunda İskenderun’dan milli takıma seçilen ilk engelli sporcumuz. Bu da bizim için büyük bir onur” diye konuştu.