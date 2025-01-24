Doya doya yaşayamadılar! 'Ölüm oteli'nde hayatını kaybeden çocukların sayısı belli oldu

Kartalkaya'daki otede çıkan yangın faciasında 78 kişi hayatını yitirmişti. Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti tamamlandı. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, yangında yaşamını yitiren 78 kişinin isimlerini açıkladı. BBC'nin derlediği haberde Kartalkaya'da en az 36 çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yangında yaşamını yitiren çocuklar arasında isimlerive hikayeleri açıklanarak yürekleri yakan Pera Suyolcu, Alya Altın, Dila ve Ela İnal, Demir ve Defne Tüzgiray ile Kemal Tokcan ve kardeşi de vardı.

BBC'nin haberine göre yaşanan felaket en az 30 aileye dokundu. İlk aşamada 11 kişinin gözaltına alındığı, fakat ihmal ve denetim tartışmalarının artarak sürdüğü yangında, neredeyse her aileden en az bir çocuk hayatını kaybetti. Çocukların çoğu ya ilkokul ya da ortaokul çağındaydı.

KARNE TATİLLERİNİ YAPACAKLARDI

Karne alan çocukları ile zaman geçirmek aileler çocuklarına karne tatilini doya doya yaşatmak isterken yangın faciasının ortasında kaldılar. Yaşanan felaketin ardından pek çok okul, hayatını kaybeden öğrencilerinin arkasından taziye mesajı yayımladı. Sömestr tatili olması sebebiyle çocuklarıyla birlikte kış tatili yapmak isteyen birçok aile, tüm fertleriyle birlikte hayatını kaybetti.

Bursa'da yaşayan diş hekimi anne Yasemin Boncuk Tüzgiray ve eşi Erhan Tüzgiray, çocuklarını yarıyıl tatili için Bolu'ya götürmüştü. Tüzgiray ailesi, 8 yaşındaki Demir ve 11 yaşındaki Defne ile birlikte yangında hayatını kaybetti.

İstanbul'da yaşayan ve iki çocuklarıyla birlikte Grand Kartal Oteli'ne gelen Doğan ailesi de yangında yaşamlarını yitirdi.

41 yaşındaki anne Duygu ve 40 yaşındaki baba Mert Doğan'ın iki kızı Doğa ve Mavi, henüz ilkokul çağındaydı.

Yangında Dayı ailesi de iki kızlarıyla birlikte yaşamını yitirdi.

Ticaretle uğraşan Süleyman Dayı ve emekli bankacı eşi Seden Nurgül Dayı,15 yaşındaki kızları Ela ve 12 yaşındaki Buse Dayı ile otelin 11'inci katında yangına yakalandı.

Çetiz ailesinde ise iki yetişkin, üç çocuk olmak üzere beş kişilik tüm aile hayatını kaybetti.

Doktor baba Ahmet ve öğretmen anne Habibe Çetiz'in, 11 yaşında Sedat ve Vedat isminde ikiz çocukları ve Esat isminde 9 yaşında bir erkek çocukları vardı.

Çocukların isimleri:

Alya Turan

Vedia Nil Apak

Nehir Sarıtaş

Ömür Kotan

Ayşe Maya Doğan

Vedat Çetiz

Mina Akişli

Alican Boduroğlu

Elif Nas Boduroğlu

Eren Bağcı

Doğa Doğan

Mavi Doğan

Pera Suyolcu

Demir Tüzgiray

Doruk Sarıtaş

Elif Derin Yalçın

Atlas Kaan Tokcan

Kemal Tokcan

Özüm Karataşlı

Esat Çetiz

Kerem Güngör

Lalin Doğan

Oya Kanpolat

Ala Dora Türkmen

Pelin Güngör

Dila İnal

Ela İnal

Sümeyye Güner

Bekir Sadık Gültekin

Muhammed Selim Gültekin

Yusuf Sinanettin Gültekin

Alya Altın

Defne Tüzgiray

Sedat Çetiz

Ela Dayı

Buse Dayı