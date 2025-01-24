Doya doya yaşayamadılar! 'Ölüm oteli'nde hayatını kaybeden çocukların sayısı belli oldu

Kartalkaya'daki otede çıkan yangın faciasında 78 kişi hayatını yitirmişti. Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti tamamlandı. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, yangında yaşamını yitiren 78 kişinin isimlerini açıkladı. BBC'nin derlediği haberde Kartalkaya'da en az 36 çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.
Yangında yaşamını yitiren çocuklar arasında isimlerive hikayeleri açıklanarak yürekleri yakan Pera Suyolcu, Alya Altın, Dila ve Ela İnal, Demir ve Defne Tüzgiray ile Kemal Tokcan ve kardeşi de vardı.
BBC'nin haberine göre yaşanan felaket en az 30 aileye dokundu. İlk aşamada 11 kişinin gözaltına alındığı, fakat ihmal ve denetim tartışmalarının artarak sürdüğü yangında, neredeyse her aileden en az bir çocuk hayatını kaybetti. Çocukların çoğu ya ilkokul ya da ortaokul çağındaydı.
KARNE TATİLLERİNİ YAPACAKLARDI
Karne alan çocukları ile zaman geçirmek aileler çocuklarına karne tatilini doya doya yaşatmak isterken yangın faciasının ortasında kaldılar. Yaşanan felaketin ardından pek çok okul, hayatını kaybeden öğrencilerinin arkasından taziye mesajı yayımladı. Sömestr tatili olması sebebiyle çocuklarıyla birlikte kış tatili yapmak isteyen birçok aile, tüm fertleriyle birlikte hayatını kaybetti.
Bursa'da yaşayan diş hekimi anne Yasemin Boncuk Tüzgiray ve eşi Erhan Tüzgiray, çocuklarını yarıyıl tatili için Bolu'ya götürmüştü. Tüzgiray ailesi, 8 yaşındaki Demir ve 11 yaşındaki Defne ile birlikte yangında hayatını kaybetti.
İstanbul'da yaşayan ve iki çocuklarıyla birlikte Grand Kartal Oteli'ne gelen Doğan ailesi de yangında yaşamlarını yitirdi.
41 yaşındaki anne Duygu ve 40 yaşındaki baba Mert Doğan'ın iki kızı Doğa ve Mavi, henüz ilkokul çağındaydı.
Yangında Dayı ailesi de iki kızlarıyla birlikte yaşamını yitirdi.
Ticaretle uğraşan Süleyman Dayı ve emekli bankacı eşi Seden Nurgül Dayı,15 yaşındaki kızları Ela ve 12 yaşındaki Buse Dayı ile otelin 11'inci katında yangına yakalandı.
Çetiz ailesinde ise iki yetişkin, üç çocuk olmak üzere beş kişilik tüm aile hayatını kaybetti.
Doktor baba Ahmet ve öğretmen anne Habibe Çetiz'in, 11 yaşında Sedat ve Vedat isminde ikiz çocukları ve Esat isminde 9 yaşında bir erkek çocukları vardı.
Çocukların isimleri:
Alya Turan
Vedia Nil Apak
Nehir Sarıtaş
Ömür Kotan
Ayşe Maya Doğan
Vedat Çetiz
Mina Akişli
Alican Boduroğlu
Elif Nas Boduroğlu
Eren Bağcı
Doğa Doğan
Mavi Doğan
Pera Suyolcu
Demir Tüzgiray
Doruk Sarıtaş
Elif Derin Yalçın
Atlas Kaan Tokcan
Kemal Tokcan
Özüm Karataşlı
Esat Çetiz
Kerem Güngör
Lalin Doğan
Oya Kanpolat
Ala Dora Türkmen
Pelin Güngör
Dila İnal
Ela İnal
Sümeyye Güner
Bekir Sadık Gültekin
Muhammed Selim Gültekin
Yusuf Sinanettin Gültekin
Alya Altın
Defne Tüzgiray
Sedat Çetiz
Ela Dayı
Buse Dayı