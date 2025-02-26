Dozunu kaçırdılar... Asker eğlencesi kabusa dönüştü!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Dozunu kaçırdılar... Asker eğlencesi kabusa dönüştü!

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde asker eğlencesi sırasında tüfek devreye girdi. Açılan ateşte 1'i asker adayı 6 kişi yaralandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde asker eğlencesi sırasında tüfekle ateş açılması sonucu 1'i asker adayı 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Göktaş köyünde meydana geldi. Asker adayları için düzenlenen eğlence sırasında, B.A. henüz belirlenemeyen nedenle tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar A.Ö., A.T., M.Ö., G.D., M.Ö. ve K.G.'nin bacak ve ayak bölgelerine isabet etti. 1'i asker adayı, 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne, buradan da Isparta'daki hastanelere sevk edildi. Olay sonrası kaçan B.A. ise Eğirdir polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. B.A.'nın polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Yaralıların ise tedavileri sürdüğü belirtildi.

tt.webpSavcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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