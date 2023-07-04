DP’li Aksoy: Kaçak akını tesadüf değil, Milli güvenlik meselesidir

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Asya, Afrika ve Arap Yarımadası’ndan Türkiye’ye gelen insanları, yaptığı tablo ve verilerle duyurdu.

8 ülkeden gelenlerin çoğunun genç ve erkek olduğunun altını çizen İlay Aksoy, “Bu kadar genç erkeğin, bu kadar uzak ülkeden ülkemize gelmesinin nedeni nedir? Milli güvenlik meselesini artık daha yüksek sesle konuşma zamanımız gelmedi mi? Kaçak akını tesadüf değildir” dedi.

Türkiye'de sığınmacı ve kaçak krizi büyürken, konuyu yakından takip eden DP Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Türkiye’ye kontrolsüzce gelinen dünyadan 8 ülke vatandaşlarına yer verdi.

Aksoy’un açıklaması şöyle:

“Suriye İç Savaşı'nın başlaması sonucunda Türkiye'ye savaştan kaçan ilk sığınmacılar 2011 yılında giriş yapmaya başladı. 252 kişilik ilk kafile ülkeye 29 Nisan 2011'de Hatay, Reyhanlı'da yer alan Cilvegözü sınır kapısından giriş yaptı. İlk zamanlar bu durum iç savaşın olduğu ülkeden kurtulan insanlar için masum olarak görülse de ilerleyen yıllarda pek de masum olmadığını görüyoruz. Türkiye’nin yıllardır başına bela olan göç sorununun irdelenmesi gereken yeni bir dalı ortaya çıktı.

“SADECE SURİYE’DEN GELEN GÖÇ AKINI İLE SINIRLI KALMADI”

İktidar, Suriye’den gelen insanları açık kapı politikası ile karşılayarak giriş yapanların tümünü ‘beyan esas’ ile ülkeye aldı. Kadın ve çocukların yoğunlukta olması beklenirken bekar ve genç erkeklerin ülkemize girdiği yıllar içinde anlaşıldı. Bunun güvenlik riski olduğunu ilk günden itibaren dillendirsek de bunun muhatabının Suriye Devleti olduğunu da söylemiştik. Ancak yaptığımız araştırmalar sadece Suriye’den gelen göç akını ile sınırlı kalmadığını gösterdi.

“BU KADAR GENCİN BU KADAR UZAKLIKTAN ÜLKEMİZE NEDEN GELDİĞİNİ SORMAMIZ GEREKİYOR”

Yaptığımız çalışmalar, ülkemize 8 ülkeden; yaş ortalaması 28’i geçmeyen milyonlarca sığınmacının geldiğini gösteriyor. Türkiye’ye nedeni bilinmeden insanlarının göç ettiği ülkeler arasında yaş ortalaması en genç olan 20.2 ile Yemen olduğu görünüyor. Yemen’in ülkemize 4 bin 683 km uzaklıkta olduğunun altını çizecek olursak, bu kadar gencin bu kadar uzaklıktan ülkemize neden geldiğini sormamız gerekiyor…

“MİLLİ GÜVENLİK MESELESİNİ ARTIK DAHA YÜKSEK SESLE KONUŞMA ZAMANIMIZ GELMEDİ Mİ?”

Çalışmalar sonucu Afrika, Asya ve Arabistan Yarımadası’ndan toplam 8 ülkenin genç ve erkeklerinin ülkemize göç akınında bulunduğunu ortaya çıkardık. Ülkemize, 5 bin 425 km ile en uzak Fas’tan gelenlerin yaş ortalaması 23.4 olduğunu gördük. Aynı soruyu tekrar sormamız gerekiyor. Bu kadar genç erkeğin, bu kadar uzak ülkeden ülkemize gelmesinin nedeni nedir? Milli güvenlik meselesini artık daha yüksek sesle konuşma zamanımız gelmedi mi?

Taliban yönetiminin olduğu 3 bin 852 km uzaklıktaki Afganistan’dan gelenlerin yaş ortalaması 18.4 iken bize uzaklığı 4 bin 363 km olan sınır komşusu Pakistan’dan ülkemize girenlerin yaş ortalamasının 22.8 olduğunu gördük. Yaptığımız araştırmalar sonucu sadece Arap ülkeleri değil, Türki ülkelerin de vatanımıza geldiğini ortaya çıkardık. 4 bin 264 km uzaklıktaki Türkmenistan’dan gelenlerin yaş ortalaması 26.9 iken; 3 bin 764 km uzaklıktaki Özbekistan’dan gelenlerin yaş ortalaması ise 28.4.

“KAÇAK AKINI TESADÜF DEĞİLDİR”

Tüm çalışmalarımız sonucu görünen o ki; kaçak akını tesadüf değildir! 2011 yılından itibaren başlayan göç akını, ülkemize demografik saldırıya dönüştürüldü. 8 ülkeden gelen insanların çok büyük bir bölümünün genç ve erkek olduğunu ortaya çıkardık. Elimizdeki veriler belliyken; kaçak akınının tesadüf olmadığını söyleyebiliyoruz. Ülkemize bilinçli şekilde yapılan bu saldırının sona ermesi ve tersine dönüşmesi konusunda elimizden geleni yapacağız.”