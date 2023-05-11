DP'li İlay Aksoy'dan Hatay çağrısı: 'Size ihtiyaçları var'

İlay Aksoy, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte Hatay halkının ve tüm depremzedelerin hala ihtiyaçlarının çok olduğu vurgusunu yaptı.

DP'li İlay Aksoy'dan Hatay çağrısı: 'Size ihtiyaçları var'

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, depremin yaralarını sarmaya çalışan Hatay'dan seslendi. Yaz aylarının yaklaştığını ve bölge halkının ihtiyaçlarını listeleyen Aksoy, Serinyol ilçesi ziyaretinde;

"Demokrat Parti olarak Koşuyolu Gönüllüleri ve Anadolu Kadın Hareketiyle birlikte Hatay Serinyol'a geldik. Burada, gönüllüler'in başladığı yardım malzemelerini dağıtıyoruz. Yalnız burada hala çok ciddi eksiklikler var. Onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Bu ihtiyaçların karşılanması lazım. Havalar çok ısındı, bugün 10 Mayıs, burası 28 derece. Gittikçe de ısınıyor.

Acilen bu bölgedeki çadırlar için bol miktarda valtilatör yardımı yapılması gerekli. Yazlık kıyafet talepleri var. Bol miktarda bit ilacı gerekiyor. Yıkama bonesi lazım. Molozların kalkmasıyla birlikte inanılmaz toz var. Sularda da kesilmeler oluyor.

Depremzedeler bu bonelerle saçlarını yıkama şansı bulacak. Su gerekli. Kadın pedi gerekli, iç çamaşırı, sütyen gerekli. Terlik ve çocuk bisikleti gerekli. Bağış yaparsanız biz burada destek olmaya devam edeceğiz. Hatay'ın size çok ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

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