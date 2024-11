Draguş, Trabzonspor’dan ayrılacak mı? Şenol Güneş son noktayı koydu

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ile birlikte Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi’ni ziyaret eti. Şenol Güneş burada muhabirlerle sohbet etti. Şenol Güneş, adı ayrılık iddialarına karışan Denis Draguş'la ilgili de konuştu.

Takımın son dönemlerde aldığı skorlarla ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, oyuncularının niyetinden asla şüphesinin olmadığını söyledi. Güneş, "Oyuncuların hepsi efendi, problemli değiller. 'Bana ne, yenildik’ demiyorlar. Şu ana kadar yine de kaybettiğimiz puanların en az yarısını kaybetmememiz gerekiyordu. Burada sorumluluk bana ait. Şu an burada olan oyuncuların enerjisi ve motivasyonu çok yüksek. Hatta 19 Yaş altı takımıyla bir maç oynadık. Sonra kendi aramızda da bir çift kale maç oynadık. 2 maçta da yapmak istediklerimizi çok iyi bir şekilde uygulayan bir takım vardı. Ama tabii ki bunu sürekli hale getirmemiz gerekiyor. Şu an önceliğimiz devre arasına kadar süreçte iskelet kadromuzun en azından 6-7 oyuncu kısmını netleştirmek ve ardından bir değişim olacaksa burada onu yapmak. Ama şunu da çok iyi biliyorum. Transfer tek başına çözüm değil, bu oyuncu grubundan kazanabileceğimizden en iyisini kazanmamız gerekiyor" diye konuştu.



‘OYUNCULARA 'GİDİN' DEĞİL, 'OYNAYIN’ DİYORUM’



Güneş, takımda istikrarın sağlanamadığına da değinerek şöyle konuştu:



"Biz istikrarlı ne kadro, ne de oyun tutturamadık. Zaten normalin altında işler yapıyoruz, zig zagımız çok büyük. Buradaki oyuncuları da görmüş oluyoruz. ‘Oyunculardan gidenler olabilir’ dememin sebebi şu. Elimizdeki her oyuncu gidebilir. Oyunculara ‘gidin’ demiyorum, 'oynayın' diyorum. Oynayamazsanız da size yardımcı olacağız. Çünkü bu kulüp yapılanma yapacak. Katkı yapan kalsın biz bir kadro yapacağız. Şimdi sayıyı azaltarak yaptık. Denswil, Orsic, Bardhi milli takımda. Şimdi geldiler bunların bir değeri var. Katkı veremeyince bir kulüp bulup para alamaz mı? Git idman da yap diyorum, ha gel burada da seni çalıştırayım dedim."

DRAGUŞ TAKIMDAN AYRILACAK MI?

Draguş ile ilgili çok şeyler yazılıp çizildiğine değinen Güneş, "Onun ayrılma gibi bir düşüncesi yok. Ancak oynamak istiyor. Bazı sorunları vardı, bunlar çözüldü. Oynadığı pozisyonlarla alakalı bir şikayeti de yok" diye konuştu.

Teknik ekibe yeni isimler katılıp katılmayacağına ilişkin bir soruya ise Şenol Güneş, "Mehmet Hocayı (Kulaksızoğlu) daha önce de söyledim, devre arasında değerlendirmeyi düşünüyorduk onu, bugün gelecek. Sosyal İlişkilerden sorumlu olacak. Yattara, daha önce buraya geldiği zaman bana ziyarete gelmişti. O da o zaman akademide çalışıyordu. Bana Trabzonspor'da staj yapmak istediğini söyledi. Biz de kabul ettik. Burada bir süre kalacak, antrenmanları takip edecek" şeklinde cevap verdi.



‘SAVİC TEDİRGİNLİK HİSSEDİYOR’

Savunma bölgesindeki sakatlıklarla ilgili bilgiler de veren Güneş, "Serdar idmana katıldı, oynaması zor ama eldeki oyuncular var. Savic iyiydi, Fenerbahçe maçında risk olur diye oynatmadım sonra Rize maçı olmadı. Şimdi yine bir tedirginlik hissediyor. O da soru işareti. Hüseyin, uzun süre yoktu. Bazı eksikleri vardı, şu an döndü aramızda. Bir değişim olacak" şeklinde konuştu.