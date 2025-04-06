Düzce’de tarihi zenginliği ortaya çıkardı: Su kemerlerinin kalıntıları ilgi görüyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
Düzce’de tarihi zenginliği ortaya çıkardı: Su kemerlerinin kalıntıları ilgi görüyor

Düzce'de, Roma ve Helenistik dönemlere ait tarihi su kemerlerinin günümüze ulaşan ayak bölümleri büyük ilgi görüyor.

Konuralp Mahallesi'nde bulunan, Karadeniz Bölgesi'nin tek antik tiyatrosu ve antik kenti olarak bilinen Konuralp Antik Tiyatrosu, yurt dışında Prusias ad Hypium olarak biliniyor. Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi'nin yaptığı kazılarla Roma Dönemi ve öncesine ait eserler gün yüzüne çıkarılırken, antik kente 10 kilometre uzaklıktaki antik su kemerleri de fark edildi.

Hasanlar Barajı olarak bilinen barajdan akan ve Melen Çayı'nı besleyen akarsudan gelen suları Konuralp Antik Kenti'ne taşıdığı tahmin edilen su kemerleri, 2'nci grup anıt eser olarak tescil edildi. Uzunluğu 160, yüksekliği ise yaklaşık 20 metre olan su kemerleri Roma ve Helenistik dönemlerden bugüne ulaşan önemli yapılardan biri olma özelliği taşıyor. Horasan harçlı karışık kesme ve moloz taştan iki katlı olarak inşa edilen kemerlerin günümüze sadece ayak kısımlarına ulaşılırken, bir kısmının halen toprak altında olduğu tahmin ediliyor.

Düzce’de tarihi zenginliği ortaya çıkardı: Su kemerlerinin kalıntıları ilgi görüyor

Düzce’de tarihi zenginliği ortaya çıkardı: Su kemerlerinin kalıntıları ilgi görüyor

Düzce’de tarihi zenginliği ortaya çıkardı: Su kemerlerinin kalıntıları ilgi görüyor

Düzce’de tarihi zenginliği ortaya çıkardı: Su kemerlerinin kalıntıları ilgi görüyor

Düzce’de tarihi zenginliği ortaya çıkardı: Su kemerlerinin kalıntıları ilgi görüyor

Düzce’de tarihi zenginliği ortaya çıkardı: Su kemerlerinin kalıntıları ilgi görüyor

Düzce’de tarihi zenginliği ortaya çıkardı: Su kemerlerinin kalıntıları ilgi görüyor

Düzce’de tarihi zenginliği ortaya çıkardı: Su kemerlerinin kalıntıları ilgi görüyor

Düzce’de tarihi zenginliği ortaya çıkardı: Su kemerlerinin kalıntıları ilgi görüyor

Düzce’de tarihi zenginliği ortaya çıkardı: Su kemerlerinin kalıntıları ilgi görüyor

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