17 yaşındaki alkollü sürücünün çarptığı 13 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor

Çekya'nın Frýdecko-Místecko bölgesinde bulunan Návsí köyünde pazar günü saat 01.00 sularında yaşanan kazada, 17 yaşındaki bir genç sürücü, içinde üç yolcunun daha bulunduğu aracıyla kontrolden çıkarak takla attı. Peugeot 307 marka otomobil, yolun dışına savrulup bir tarlaya uçtu ve burada ters döndü. Sürücünün ehliyeti olmadığı, ayrıca yapılan alkol testinde 0.7 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazaya ilişkin açıklamalarda bulunan polis sözcüsü Eva Michalíková, olayın "taksirle bedensel zarar verme" şüphesiyle soruşturulduğunu belirtti. Genç sürücü olay yerinde gözaltına alınmadı, ancak hakkında yasal işlem başlatıldı.

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13 YAŞINDAKİ ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA

Kazada en ağır yaralanmayı 13 yaşındaki bir çocuk yaşadı. Araçtakiler tarafından ambulans gelmeden önce dışarı çıkarılan çocuk, bilinci kapalı halde bulundu. İlk muayenesinde kafa ve beyin travması geçirdiği anlaşıldı. Solunumu sağlanamadığı için boğazına tüp yerleştirildi, suni solunum cihazına bağlandı. Boyunluk takılarak vakumlu bir sedyeye sabitlenen çocuk, Ostrava’daki Üniversite Hastanesi’ne helikopterle nakledildi.

Ostrava Bölge Ambulans Servisi sözcüsü Lukáš Humpl, çocuğun durumunun hayatî tehlike arz ettiğini açıkladı. Müdahale sırasında sağlık ekiplerinin olağanüstü bir dikkatle hareket ettiği, naklin hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştiği bildirildi.

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DİĞER YARALILAR AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ

Araçta bulunan diğer iki yolcu da çeşitli yaralanmalar yaşadı. Ancak bu kişilerin hayati tehlikesi bulunmadığı ve hastaneye yatmalarını gerektirecek düzeyde bir durumun olmadığı bildirildi. Olay yerinde ayakta tedavi edilen yaralılar daha sonra evlerine gönderildi.

Kaza mahalline kısa sürede ulaşan polis ekipleri, olayın nedenine dair teknik incelemelere başladı. Aracın savrulma nedeninin aşırı hız ve sürücünün alkollü oluşu olduğu değerlendiriliyor.

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ALKOLLÜ SÜRÜCÜLERE KARŞI SERT ÖNLEMLER GÜNDEMDE

Bu olay, Çekya’da genç sürücüler arasında artan alkol kaynaklı kazaları tekrar gündeme getirdi. Trafik güvenliği uzmanları, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanımının özellikle gece saatlerinde ciddi riskler taşıdığına dikkat çekiyor. Hükûmetin bu tür kazaların önüne geçebilmek için daha sert cezai yaptırımları ve eğitim programlarını gündeme aldığı bildirildi.

Kazaya karışan 17 yaşındaki sürücünün ceza alıp almayacağına dair karar, yürütülen adli soruşturmanın ardından belli olacak. Kamuoyu ise yaşanan bu olayla birlikte çocuk ve gençlerin trafikte daha fazla korunması gerektiği yönünde tepkiler gösteriyor.