CHP kurultayında Özel tek aday! Berhan Şimşek yeterli imzayı toplayamadı

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı “İrade milletindir” sloganıyla başladı. Adaylık için CHP tüzüğü gereği, 1367 kayıtlı CHP delegesinin yüzde 5’i olan 69 delegenin imzası gerekiyordu.

Berhan Şimşek yeterli imza sayısına ulaşamayarak kurultayda aday olmadı.

"5 DAKİKA GEÇ KALDIĞIMIZ İÇİN"

Berhan Şimşek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Yeterli imzanın toplandığına dikkat çeken Şimşek, "Cumhuriyet Halk Partisi 21.olağan kurultayda imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi sayın Özgür Özel’e sayın Murat Emir’le sayın Ali mahir başarır konuşmama rağmen hayır vakit geçmiştir dediler ama geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum saygılar" ifadelerini kullandı.

ÖZEL VE ŞİMŞEK'İN TARTIŞMASI KAMERALARA YANSIDI

CHP kurultayında genel başkan adayı olmak isteyen Berhan Şimşek, başvuru saatini kaçırınca Özgür Özel ile tartıştı.

O anlar kameraya yansıdı.

UYSAL DA ADAYLIKTAN ÇEKİLMİŞTİ

Öte yandan CHP'nin Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Ümit Uysal, "Partimi yıpratmamak adına, adaylığımı sürdürmeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

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