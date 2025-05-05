Dries Mertens'ten flaş karar! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dries Mertens'in geleceği hala netleşmedi. Hakkında birçok spekülasyon çıkan başarılı oyuncu, 2. çocuğunun doğumu için gün sayıyor. Yıldız oyuncunun bu konu hakkında aldığı karar Türk halkını duygulandırdı.

DRIES MERTENS'TEN KIZINA TÜRKÇE İSİM!

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren ve her fırsatta Türkiye sevgisini dile getiren Dries Mertens, doğacak olan kızına iki isim verecek. 38 yaşındaki oyuncunun, kızına vereceği iki isimden birinin Türkçe olacağı kaydedildi.