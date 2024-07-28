Drift atan alkollü sürücüye 40 bin TL ceza

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında devriye görevini icra eden polis ekipleri, drift atan sürücü gördü.

Edinilen bilgiye göre, ekipler gördükleri 27 ADK 659 plakalı otomobili, cadde üzerinde durdurdu. Otomobilin sürücüsü Oğuzhan D.'ye alkol testi yapıldı.

Sürücünün 1.31 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve alkollü araç kullanmaktan 40 bin TL cezai işlem uygulandı.

Ehliyetine 8 ay el konan sürücünün aracının 2 ay süreyle trafikten men edildiği öğrenildi.