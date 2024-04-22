Drift atan aracın üzerine atladı. Senin canının hiç mi değeri yok ?

Kaynak: İHA
Drift atan aracın üzerine atladı. Senin canının hiç mi değeri yok ?
Edirne’de bir araya gelen modifiyeli araç tutkunlarından birisi canını hiçe sayarak drift atan bir aracın üzerine atladı. O anları izleyenlerin yürekleri ağızlarına geldi.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda her sene yapılan modifiyeli araç fuarında toplanan modifiyeli araç sürücüleri drift gösterisi sergileyerek adeta yürekleri ağza getirdi.

Yapılan drift etkinliğinde drift atan arabanın bir anda üzerine atlayan bir şahıs kendi canını hiçe sayarken, şoför ise bu harekete hiçbir şekilde aldırış etmeden aracı ile drift atmaya devam etti.

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Arabanın üzerine atlayarak kendi canını hiçe sayan bir modifiyeli araç tutkunu vatandaş da o sırada telefonuyla o anları kaydederken drift atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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Yaşanan tehlikeli drift gösterisi seyirciler tarafından dron ile görüntülendi. Bazı araçların lastikleri de dayanamadığı için patladı.

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Sırasıyla otomobillerinin yanlayarak drift atan otomobillerin de gösterisinin ardından gerçekleştirilen etkinlik kazasız bir şekilde sona erdi.

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