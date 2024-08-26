Driftin bedeli ağır oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Driftin bedeli ağır oldu

Bursa'da sokak üzerinde drift atan otomobil sürücüsü, polis tarafından yakalanarak toplam 58 bin 187 TL para cezası kesildi.

Bursa merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Sitesi 63. Blok'ta sokak üzerinde plakası belirsiz bir otomobilin drift attığı görüldü.

Dakikalarca drift atan sürücü, çevrede bulunan vatandaşların ve iş yeri sahiplerinin uyarısına da aldırış etmedi. Sürücü, drift atmaya devam ederken, bir süre bu şekilde drift atan sürücü daha sonra bölgeden uzaklaşarak izini kaybettirdi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift atan aracın plakasını ve sürücüsünün M.B. isimli şahıs olduğunu kısa sürede belirledi.

PARA CEZASI YAZILDI

M.B.'ye yapılan kontrollerde ehliyeti olmadığı ve çeşitli maddelerden 58 bin 187 TL para cezası yazıldığı öğrenildi.

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