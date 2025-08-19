Driftin cezası yine çok ağır oldu! Sürücüye 48 bin 559 TL ceza

Kaynak: İHA
Driftin cezası yine çok ağır oldu! Sürücüye 48 bin 559 TL ceza

İstanbul Arnavutköy'de Mesire Alanı civarında drift yaptığı tespit edilen sürücüye 48 bin 559 TL para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da trafikten men edildi.

Olay, 18 Ağustos 2025 günü saat 22.40 sıralarında Arnavutköy İmrahor Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi, İmrahor Mesire Alanı civarında meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine incelenen cep telefonu görüntülerinde 34 AT 8471 plakalı aracın drift yaptığı belirlendi.

Drift atan kadın sürücüye 48 bin TL cezaDrift atan kadın sürücüye 48 bin TL ceza

Yapılan çalışmalar sonucunda aracın sahibi tespit edildi. 34 AT 8471 plakalı aracın sürücüsünün Mehmet Özdemir olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, Özdemir'e Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği toplam 48 bin 559 TL idari para cezası uyguladı.

Drift yapan ehliyetsiz sürücüye ağır ceza: 83 bin 746 liraDrift yapan ehliyetsiz sürücüye ağır ceza: 83 bin 746 lira

Ayrıca Özdemir'in Trabzon'un Of ilçesinden alınmış sürücü belgesi 60 gün süreyle geçici olarak geri alındı. Araç ise aynı süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Öte yandan Mehmet Özdemir işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.

Son Haberler
Sosyal medya yayıncısı 'Jrokez', son yolculuğuna uğurlandı
Sosyal medya yayıncısı 'Jrokez', son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye’yi sarsan cinayet! Firari kadın sahte kimlikle yakalandı: Eşini öldürüp küvette 9 ay saklamıştı
Firari kadın sahte kimlikle yakalandı
Arda Kardeşler'e sürpriz görev! Süper Lig'de 0, Avrupa'da 1
Arda Kardeşler'e sürpriz görev! Süper Lig'de 0, Avrupa'da 1
Semedo'dan Vitor Pereira itirafı! Mourinho ve Benfica detayı
Semedo'dan Vitor Pereira itirafı! Mourinho ve Benfica detayı
Aksaray’da ağaç kıyımına vatandaşlardan büyük tepki!
Aksaray’da ağaç kıyımına vatandaşlardan büyük tepki!