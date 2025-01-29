Dron destekli trafik denetiminde sürücülere ceza yağdı!

Kaynak: DHA
Dron destekli trafik denetiminde sürücülere ceza yağdı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, polis tarafından dron destekli yapılan trafik denetiminde kırmızı ışık ihlali yapan, direksiyon başında telefonla konuşan ve kask takmadığı belirlenen 14 sürücüye toplamda 23 bin 294 lira para cezası kesildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, polis tarafından dron destekli yapılan trafik denetiminde kırmızı ışık ihlali yapan, direksiyon başında telefonla konuşan ve kask takmadığı belirlenen 14 sürücüye toplamda 23 bin 294 lira para cezası kesildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik, Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri trafikte kural ihlalleri yapanlara yönelik denetimleri sıklaştırdı. Bu kapsamda ekipler, dün, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki ışıklı kavşaklarda dron destekli denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kırmızı ışık ihlali yapan, telefonla konuşan ve kask takmadığı belirlenen 14 sürücüye toplam 23 bin 294 lira para cezası kesildi.

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