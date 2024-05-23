Dron gören iki yaşlı adam korkudan nereye kaçacaklarını şaşırdı

Düzenleme: Ökkeş Bölükbaşı
Dron gören iki yaşlı adam korkudan nereye kaçacaklarını şaşırdı

Karaman’da ilk defa dron gören iki vatandaşın korktuğu ve kaçtığı anlar gündem oldu.

Karaman’da ilk defa dron gören iki vatandaşın korktuğu ve kaçtığı anlar gündem oldu.

İnsansız hava aracı drone keşifler için çokca kullanılıyor. İlk defa dron gören vatandaşlar ise korkabiliyor.

Karaman’da benzer bir olay yaşandı. Bir köyde drone gören iki yaşlı adamın korktuğu anlar viral oldu.

Önce drona yaklaşarak ne olduğunu anlamaya çalışan iki vatandaş drone üstlerine gelince kaçmaya başladılar.

Korkudan nereye gideceklerini şaşıran 2 yaşlı adamın sağ sola kaçıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Daha önce de benzer videolar ortaya çıkmıştı.

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DRONE NEDİR?

İnsansız hava aracı türü olan drone birçok alanda işlev görüyor. Drone ile kolayca yönlendirme yapılabiliyor.

Yüksek noktadan çekim yapılabiliyor. Özellikle keşif için kullanılıyor.

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