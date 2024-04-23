'Dron' ile katil avı!

Şanlıurfa'daki cinayet olayı, geçtiğimiz yıl nisan ayında yaşandı. Azadi Mahallesi'ndeki evinin önünde bekleyen Abdülkadir Atçı (23), silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, cinayeti E.Y.'nin işlediğini belirledi.

Zanlının kaldığı Yaban Mahallesi Yenice Küme Evlerine dron destekli operasyon gerçekleştiren Viranşehir Asayiş Büro Amirliği ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, E.Y.'i kıskıvrak yakaladı. Cinayet şüphelisi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 35 adet fişek ele geçirildi.

