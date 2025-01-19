Drone gören ayı şoke oldu

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde bulunan ayıların, kendilerine yaklaşan droneyi görünce sergiledikleri davranışlar gülümsetti.

153 türden bin 450'ye yakın hayvana ev sahipliği yapan ve İç Anadolu'nun en büyük hayvanat bahçesi olan Anadolu Harikalar Diyarı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

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Hayvanat bahçesi içerisinde bulunan ayıların ise kendilerine yaklaşan droneyi gördüklerinde yaptığı hareketler, ziyaretçileri keyiflendirdi.

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Kış uykusuna yatmayan ayılar bazen sağa sola kaçarken, bazen de droneyi yakalamak için uygun zamanı kolladı. Hayvanat Bahçesi Sorumlusu Kaan Erkekoğlu da, ayıların bakımlarının her gün yapıldığını ve herhangi bir sağlık problemlerinin olmadığını söyledi.

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