Drone saldırıları Rusya uçuşlarını aksattı

Rusya’da yaşanan drone saldırıları nedeniyle Türk havayolu şirketleri yapacağı bazı seferleri uçuş güvenliği nedeniyle iptal etmek zorunda kalmıştı.

Rusya Havacılık Otoriteleri havayolu şirketleriyle yaptığı görüşmelerde seferlerin bugün başlatılması konusunda anlaşmaya vardı. Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), ülke genelindeki sivil havayolu şirketlerinin ilkbahar-yaz tarifesi kapsamında düzenli uçuşlara geri döndüğünü bildirdi. Rosaviatsiya’dan yapılan açıklamada, "Yurtiçi sivil havayolu taşımacılığının yüzde 96’sını gerçekleştiren önde gelen Rus havayolu şirketleri, düzenli uçuş programına tam kapasiteyle dönmüştür" ifadelerine yer verildi. Ayrıca Zafer Günü etkinlikleri çerçevesinde, Rusya Devlet Başkanı’nın davetiyle Moskova’ya havayoluyla gelen tüm II. Dünya Savaşı gazileri ve 30'a yakın devlet liderinin ülkeye geldiği de açıklandı.