Dronlar nasıl ortaya çıktı! Drone tarihine yön veren 10 olay

Drone kelimesi, etrafta uğultu çıkararak uçan erkek arı anlamına gelir. Biraz iddialı bir tanım olsa da sahip olduğu sisteme göre bir drone için uçan robot demek de yanlış olmaz. Kullanım alanına göre değişse de her drone GPS, kızılötesi kamera ve ana kamera gibi bazı temel donanımlara sahiptir.

Drone’ların dengeli uçması için rotor adı verilen en az 4 pervanesi bulunur, pervane sayısı drone boyutuna göre artabilir. Daha karmaşık sistemlere sahip olabileceği gibi genel olarak drone’lar uzaktan bir akıllı telefon ya da tablet kullanılarak kontrol edilir. Günümüzde birçok alanda kullanılan drone teknolojisi, insan sınırlarını ortadan kaldırarak ve işlerdeki insan faktörünü minimuma indirerek etkili bir şekilde hizmet veriyor

Dronlar, yani insansız hava araçları (İHA), ilk olarak askeri amaçlarla geliştirildi. İşte dronların tarihçesinden bazı önemli noktalar:

İlk Quadcopters: 1907 yılında, Jacques ve Louis Breguet kardeşler, Profesör Charles Richet'in yardımıyla ilk quadcopter olan Gyroplane No.I'i geliştirdiler. Bu araç, havada insan olmadan uçabilen ilk döner kanatlı hava aracıydı.

Kettering Bug: 1918 yılında, ABD Kara Kuvvetleri, Kettering Bug adlı ilk askeri dronu geliştirdi. Bu drone, radyo kontrollü bir kamikaze bombası olarak tasarlandı ve "Dronların Annesi" olarak bilinir.

Modern İHA'lar: 1935 yılında, Reginald Denny, ilk ölçekli uzaktan kumandalı aracı (RPV) geliştirdi. Bu araçlar, II. Dünya Savaşı sırasında keşif ve saldırı görevlerinde kullanıldı.

Ticari Kullanım: 2000'li yılların başında, dronlar ticari ve sivil kullanıma açıldı. Tarım, film yapımı, ürün teslimatı ve daha birçok alanda kullanılmaya başlandı.

5. Günümüz: Bugün dronlar, askeri operasyonlardan yangın söndürmeye, haritalamadan paket teslimatına kadar birçok alanda kullanılıyor.

DRONE TARİHİNE YÖN VEREN 10 OLAY

Dronların tarihine yön veren 10 önemli olayı şöyle sıralayabiliriz:

1907 - Gyroplane No.I: Jacques ve Louis Breguet kardeşler, Profesör Charles Richet'in yardımıyla ilk quadcopter olan Gyroplane No.I'i geliştirdiler.

1918 - Kettering Bug: ABD Kara Kuvvetleri, Kettering Bug adlı ilk askeri dronu geliştirdi. Bu drone, radyo kontrollü bir kamikaze bombası olarak tasarlandı.

1935 - Reginald Denny'nin RPV'si: Film yıldızı ve model uçak tasarımcısı Reginald Denny, ilk ölçekli uzaktan kumandalı aracı (RPV) geliştirdi.

1951 - Firebee I: Teledyne Ryan firması, jet motorlu ilk drone olan Firebee I'i geliştirdi.

1980'ler ve 1990'lar - İHA'ların Olgunlaşması: İHA'lar, özellikle Amerikan askeri çevrelerinde ilgi görmeye başladı. Bu dönemde keşif ve gözetleme amaçlı kullanımları yaygınlaştı.

1995 - MQ-1 Predator: ABD, MQ-1 Predator modelini geliştirdi. Bu drone, silahlandırılarak havadan-karaya füze taşıma kapasitesine sahip oldu.

2006 - Ticari Kullanımın Başlaması: Dronlar, ticari ve sivil kullanıma açıldı. Tarım, film yapımı ve ürün teslimatı gibi alanlarda kullanılmaya başlandı.

2013 - Amazon Prime Air: Amazon, Prime Air hizmeti ile dronlar aracılığıyla paket teslimatı yapmayı planladığını duyurdu.

2016 - DJI Phantom 4: DJI, Phantom 4 modelini piyasaya sürdü. Bu drone, gelişmiş otonom uçuş yetenekleri ve engel algılama sistemleri ile dikkat çekti.

2020 - COVID-19 Pandemisi: Pandemi sırasında dronlar, tıbbi malzeme ve ilaç teslimatında, sosyal mesafe kurallarına uyulmasını sağlamak için kullanıldı.

Bu olaylar, dronların gelişim sürecinde önemli dönüm noktalarıdır.

DRONLARIN GÜVENLİK RİSKLERİ NELERDİR?

Dronlar, birçok alanda faydalı olsalar da çeşitli güvenlik riskleri de taşırlar. İşte bazı önemli güvenlik riskleri:

Teknik Arızalar: Dronlar, teknik arızalara karşı savunmasızdır. Bu arızalar, cihazın kontrolünün kaybedilmesine veya yanlış bilgi almasına yol açabilir.

Siber Saldırılar: Dronlar, siber saldırılara karşı korunmasız olabilir. Bir hacker, dronun kontrolünü ele geçirerek onu kötü amaçlarla kullanabilir.

Çarpışma Riski: Dronlar, uçaklar veya diğer hava araçları ile çarpışma riski taşır. Bu tür çarpışmalar ciddi hasarlara ve kazalara yol açabilir.

Gizlilik İhlalleri: Dronlar, izinsiz olarak insanların özel alanlarına girebilir ve gizlilik ihlallerine neden olabilir. Bu durum, kişisel verilerin ve mahremiyetin korunması açısından önemli bir risk oluşturur.

Terörizm ve Kötü Amaçlı Kullanım: Dronlar, terörist gruplar veya kötü niyetli kişiler tarafından silahlandırılarak saldırı amaçlı kullanılabilir. Bu tür kullanımlar, büyük çaplı hasarlara ve can kayıplarına yol açabilir.

Havaalanı Güvenliği: Dronlar, havaalanları için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturur. Bir dronun bir uçakla çarpışması veya havaalanı operasyonlarını aksatması büyük riskler taşır.

Bu riskler, dronların güvenli ve sorumlu bir şekilde kullanılmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

DRONE NASIL KULLANILIR?

Drone kullanmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Hazırlık:

• Drone'u Kontrol Edin: Pervaneler, batarya ve diğer parçaların sağlam olduğundan emin olun.

• Yazılımı Güncelleyin: Drone'unuzun ve kontrol cihazınızın yazılımının güncel olduğundan emin olun.

• Yasalara Uyun: Uçuş yapacağınız bölgedeki yasal düzenlemeleri ve kuralları öğrenin.

Kalkış:

• Düz Bir Yüzey Seçin: Drone'u yatay bir yüzeye yerleştirin.

• Kalkış Düğmesi: Kalkış düğmesine basın veya joystick'i yukarı doğru hareket ettirin.

Uçuş:

• Yönlendirme: Joystick'leri kullanarak drone'un yönünü değiştirin. İleri/geri ve sağa/sola hareket ettirmek için ilgili joystick'i kullanın.

• Kamera Kontrolü: Kamera açısını ve çekim modlarını ayarlayın.

İniş:

• İniş Düğmesi: İniş düğmesine basın veya joystick'i aşağı doğru hareket ettirin.

Güvenlik:

• Görüş Alanında Tutun: Drone'unuzu her zaman görüş alanınızda tutun.

• Engellerden Kaçının: Uçuş sırasında engellerden ve insanlardan uzak durun.