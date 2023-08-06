Druzhba petrol boru hattında sızıntı

Polonyalı boru hattı operatörü PERN, Rus petrolünü Avrupa'ya taşıyan Druzhba boru hattının batı bölümündeki iki hattan birinde sızıntı tespit edildiğini duyurdu.

KAYNAK: AA
Druzhba petrol boru hattında sızıntı

Şirketten yapılan açıklamada, 5 Ağustos akşamı Polonya'nın orta kesimindeki Chodecz yakınlarında ham petrolün Almanya'ya ulaştığı batı bölümündeki iki hattan birinde sızıntı olduğu bildirildi.

Hattan petrol akışının durdurulduğu belirtilen açıklamada, ikinci hattın herhangi bir değişiklik olmadan çalıştığı ve yerel halk için herhangi bir sağlık tehdidinin bulunmadığı kaydedildi.

İtfaiye ve PERN acil servis ekiplerinin olay mahallinde olduğu, bölgeyi güvenlik altına aldığı ve olayın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

PERN, boru hattındaki hasarlı kısmın onarımına başlandığını ve 8 Ağustos'ta akışın yeniden başlayacağını duyurdu.

Dünyanın en büyük petrol boru hatlarından biri olan Druzhba ile günde 2 milyon varil petrol taşınabiliyor. Mevcut durumda günlük nakledilen petrol miktarının yaklaşık 1,5 milyon varil olduğu ifade ediliyor.

Druzhba boru hattından petrol akışı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana keskin bir düşüş gösterdi ve boru hattı altyapısı Moskova'nın Kiev yönetimini suçladığı saldırılarda birkaç kez vuruldu ancak Ukrayna, saldırı suçlamalarını kabul etmedi.

Öne Çıkanlar
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Muğla'da hafriyat yüklü kamyon devrildi: 1 kişi yaralandı Güncel
Muğla'da hafriyat yüklü kamyon devrildi: 1 kişi yaralandı
İngilizlerin aklı Zaniolo'da. Premier Ligi devi peşine düştü Spor
İngilizlerin aklı Zaniolo'da. Premier Ligi devi peşine düştü
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibine UEFA'dan ceza Spor
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibine UEFA'dan ceza
Türk mitolojisinde Alpamış ne anlama geliyor? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Alpamış ne anlama geliyor?
Sosyal medya şirketleri, İngiltere'ye yasa dışı göçle ilgili paylaşımları kaldıracak Dünya
Sosyal medya şirketleri, İngiltere'ye yasa dışı göçle ilgili paylaşımları kaldıracak
Galatasaray'da Morutan'ın geleceği belli oldu. Menajeri açıkladı Spor
Galatasaray'da Morutan'ın geleceği belli oldu. Menajeri açıkladı
2024'te ülkemizde satışa çıkması beklenen 6 elektrikli otomobil açıklandı Teknoloji - Otomotiv
2024'te ülkemizde satışa çıkması beklenen 6 elektrikli otomobil açıklandı