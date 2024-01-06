D'S damat Cezayir'de ilk, Kamerun'da ikinci mağazasını açtı

Orka Holding, global moda endüstrisindeki yatırımlarına devam ediyor. Afrika kıtasında Damat Tween ve D'S damat ile dokuz ülkede mağazaları olan kuruluş, geçen yılın bitmesine sayılı günler kala kıtanın en büyük ülkesi Cezayir ve hemen ardından Kamerun'da da birer mağaza açtı.

Dünya çapında genişlemesine sürdüren Orka Holding, böylece yeni yıla yeni mağaza açılışları ile giriş yaptı. Moda kuruluşunun Afrika kıtasındaki mağaza sayısı toplam 11'e ulaştı.

Beş kıtada 200'ü aşkın mağazası olan Orka Holding'in Afrika bölgesindeki mağazaları Cezayir, Mısır, Libya, Fas, Güney Afrika, Kamerun, Angola, Kenya ve Somali'de yer alıyor. Firmanın, Cezayir'in turizm kenti Oran’da açtığı mağazasında ise çok sayıda ürün çeşidi bulunuyor.

İKİ YENİ MAĞAZA DAHA GELİYOR

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Dünya moda endüstrisinde artık güçlü olan değil, dünyadaki değişime ayak uyduranlar ayakta kalacak. Değişimin ön şartı da mücadeleden vazgeçmemek. Küresel şartlar ne olursa olsun, cesaretle büyümeye devam ediyoruz. Geçen yıl 20'ye yakın mağaza açtık. Cezayir ve Kamerun'un ardından Roma ve Milano'da da yeni mağazalar açmak üzereyiz" şeklinde konuştu.