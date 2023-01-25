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DSÖ: 170 bin insan daha öldü

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus 8 haftada Kovid-19 nedeniyle 170 binden fazla kişinin öldüğünü duyurdu.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 10:48
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DSÖ: 170 bin insan daha öldü

DSÖ: 170 bin insan daha öldü
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, son 8 haftada Kovid-19 nedeniyle 170 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ghebreyesus, küresel sağlık durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl aralık ayının başından bu yana Kovid-19 kaynaklı haftalık ölümlerde yaşanan artışa dikkati çeken Ghebreyesus, "Son 8 haftada 170 binden fazla kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Bunlar sadece raporlanan ölümler, gerçek rakamlar bundan daha fazla." diye açıklama yaptı.

DSÖ'nün en yüksek alarm seviyesi olan "Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu"nu ilan etmelerinin üzerinden 3 yıl geçtiğini aktaran Ghebreyesus, bu hafta Kovid-19 Acil Durum Komitesinin, virüsle ilgili durumun halen küresel bir acil durum teşkil edip etmediğini tartışmak için toplanacağını belirtti.

Ghebreyesus, "Acil Durum Komitesinin tavsiyesini önceden almayacağım ancak birçok ülkede durum ve Kovid-19 nedeniyle artan ölümler beni endişelendiriyor. Salgının ilk başladığı 3 yıl öncesine göre çok daha iyi durumda olsak da, salgına karşı küresel kolektif tepki bir kez daha baskı altında." şeklinde konuştu.

"VİRÜS ÖLDÜRMEYE DEVAM EDECEK"

Çok az sayıda insanın, özellikle yaşlıların, yeterli seviyede aşılandığına değinen Ghebreyesus, birçok kişinin hatırlatma dozlarını almadığını belirtti. Kırılgan sağlık sistemlerinin grip ve diğer hastalıkların yanı sıra, Kovid-19'un yüküyle başa çıkmakta zorlandığını da dile getiren Ghebreyesus, şunları söyledi:

"Mesajım açık, bu virüsü hafife almayın, bizi şaşırttı ve şaşırtmaya devam edecek. Sağlık araçlarını ihtiyacı olan kişilere ulaştırmazsak ve yanlış bilgilerle kapsamlı olarak mücadele etmek için daha fazlasını yapmazsak virüs öldürmeye devam edecek."

AA

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