2 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

DSÖ’den Çin’e korona çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, dün Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ve Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme İdaresi ile toplantı yaptığı bildirildi. Toplantıda Çin'den Covid verilerinin gerçek ve eş zamanlı şekilde paylaşılması istendiği vurgulandı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 09:33
Takip Et

DSÖ Çin’i gerçek korona virüs verilerini paylaşmaya çağırdı

DSÖ’den Çin’e korona çağrısı
+
Aa
-

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, dün Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ve Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme İdaresi üst düzey yetkilileriyle video konferans yöntemiyle toplantı yapıp Çin’in Kovid-19 varyantların izlenmesi, aşılama, klinik bakım, iletişim ve Ar-Ge alanlarında planları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

DSÖ toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“DSÖ, epidemiyolojik duruma ilişkin belirli ve gerçek zamanlı verilerin düzenli olarak paylaşılmasını tekrar istedi”

DSÖ’nün talep ettiği düzenli Kovid-19 verileri arasında; savunmasız ve 60 yaşın üzerindeki kişiler dahil yapılan aşılar, genel aşılama durumu verileri, hastaneye yatışlar, yoğun bakımda tedavi görenler ve ölümleri içeren veriler olduğu bildirildi.

ÜLKELERİN UYGULACAĞI KONTROLLER

Çin hükümeti Mart 2020’den bu yana sınırlarını ilk defa gelecek hafta ‘tam olarak’ açacağını duyurduktan sonra ülkeler, arka arkaya Çin’den gelen yolculara uygulayacağı Kovid-19 kontrollerini duyurmaya başladı. Bu kontrollerin son 48 saat içinde yapılmış negatif Kovid testi veya tam aşılama sertifikası gibi önlemler olduğu belirtildi. Fransa, Çin’den gelen yolculardan son 48 saatte yapılmış negatif Kovid testi isteyeceğini belirtirken İspanya, yolcuların tam olarak aşılanmış olmasını veya negatif testi yeterli bulacağını ifade etti.

İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı 5 Ocak'tan itibaren Çin'den direkt uçuşlarla gelenlerden kalkış öncesi Kovid testi yaptırmalarının isteneceğini açıkladı. ABD, Hindistan, Güney Kore, İtalya ve İsrail gibi ülkelerde gelen yolculara çeşitli düzeyde kısıtlamalar ve kontroller getireceğini duyurmuştu.

ŞEFFAFLIK VE DÜZENLİ VERİ PAYLAŞIMI ÖNEMLİ

DSÖ, Çinli yetkilileri 3 Ocak’ta ayrıntılı teknik verileri sunmak için Teknik Danışma Grubu toplantısına davet etti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, toplantıyla ilgili açıklama yaparak “DSÖ, doğru risk değerlendirmelerini formüle etme ve etkili müdahale bilgilendirmesi için şeffaflığın ve düzenli veri paylaşımının önemini bir kez daha vurguladı” dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
1
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
2
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
3
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
4
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
5
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı. 'Flaş haber' diyerek duyurdular
6
﻿Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı. 'Flaş haber' diyerek duyurdular
﻿Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı. 'Flaş haber' diyerek duyurdular
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
7
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿İstanbullular dikkat! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak
﻿İstanbullular dikkat! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak
﻿İstanbullular dikkat! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak
﻿Garajda yangın çıktı. Traktör cayır cayır yandı
﻿Garajda yangın çıktı. Traktör cayır cayır yandı
﻿Garajda yangın çıktı. Traktör cayır cayır yandı
﻿Süt ısıtırken elbisesi tutuşan yaşlı kadın, yangında öldü
﻿Süt ısıtırken elbisesi tutuşan yaşlı kadın, yangında öldü
﻿Süt ısıtırken elbisesi tutuşan yaşlı kadın, yangında öldü
﻿Yatak odasında basılan adamın görüntüleri rekor kırdı
﻿Yatak odasında basılan adamın görüntüleri rekor kırdı
﻿Yatak odasında basılan adamın görüntüleri rekor kırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.