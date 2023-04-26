DSÖ: Sudan'da büyük bir biyolojik risk var

AA'nın haberine göre, BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci'nin moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Sudan'da devam çatışmalarla ilgili son gelişmeler ele alındı.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Sudan Delegasyonu Başkanı Farid Aiywari, toplantıya Nairobi'den çevrim içi olarak katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'da 11 gündür devam eden çatışmalardan duyduğu derin endişeyi dile getiren Aiywari, çatışmaların durmasına yönelik iyi yönde bir gelişme olmadığını ifade etti.

Aiywari, "Ana problem olarak gıda, su, ilaç ve yakıt kıtlığı sürüyor. İlaç, ulaşım ve gıda fiyatları da büyük oranda arttı." dedi.

IFRC'nin durumu yakından izlediğini ve Sudan Kızılayı ile işbirliğine devam edeceğini bildiren Aiywari, sağlık ve psikososyal destek alanında insani yardım sağlamaya hazır 40 binden fazla gönüllünün olduğunu da söyledi.

"BÜYÜK BİR BİYOLOJİK SAĞLIK RİSKİ VAR"

DSÖ Sudan Temsilcisi Nima Said Abed, ülkedeki sağlık tesislerinin yüzde 32'sinin saldırılar nedeniyle tamamen kapatıldığını, bir kısmının ise askeri üs haline getirildiğini ifade etti.

Hartum'daki merkezi halk sağlığı laboratuvarını, çatışmanın taraflarından birinin işgal ettiğini ve askeri üs olarak kullandığını anlatan Abed, "Laboratuvarda kolera dahil birçok numune olduğu için bu son derece tehlikeli. Buranın işgal edilmesiyle ilgili büyük bir biyolojik sağlık riski var." dedi.

Abed, çatışmayla bağlantılı halk sağlığı riskinin oluştuğuna da dikkati çekerek Sudan'da kolera ve sıtma riskinin yüksek olduğunu belirtti.

Ülkedeki kızamık salgınına da değinen Abed, bu salgınlarda çok sayıda insanın ölebileceği uyarısında bulundu.

Abed, savaşan taraflardan birinin laboratuvarı işgal etmesi, teknisyenleri kovması ve laboratuvardaki tüm biyolojik maddeleri elinde tutmasının büyük risk teşkil ettiğini söyledi.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

DSÖ ise başkent Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan'dan bu yana çatışmalarda 459 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 71 kişinin yaralandığını duyurmuştu.