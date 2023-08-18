DSÖ’den korkutan korona açıklaması: Yeni varyant çok sayıda mutasyon taşıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'un "BA.2.86" varyantının statüsünü, taşıdığı çok sayıdaki mutasyon nedeniyle "gözlem altındaki varyant" olarak güncelledi.

DSÖ’den korkutan korona açıklaması: Yeni varyant çok sayıda mutasyon taşıyor

DSÖ’den Covid-19’un “BA.2.86” varyantına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “DSÖ, taşıdığı çok sayıda mutasyon nedeniyle bugün Covid-19’un BA.2.86 varyantını ‘gözlem altındaki varyant’ olarak belirledi. Şimdiye kadar, birkaç ülkeden varyantın yalnızca birkaç örneği rapor edildi.” ifadeleri yer aldı.

Bu varyantı ve yayılma boyutunu anlamak için daha fazla veriye ihtiyaç olduğu ancak mutasyonların sayısının dikkat çekici olduğu kaydedilen açıklamada, “DSÖ, daha fazlasını öğrendikçe ülkeleri ve halkı güncelleyecek.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, DSÖ’nün şu anda 3 “izlenmesi gereken” ve 7 “gözlem altındaki” Covid-19 varyantını takip ettiği de belirtildi.

Covid-19’un yayılmaya ve mutasyona uğramaya devam ettiği hatırlatılan açıklamada, DSÖ’nün Covid-19’un daha iyi takibi ve raporlanması için ülkelere yaptığı çağrısı tekrarlandı.

ERİS’İN YAYGINLIĞINDA İSTİKRARLI ARTIŞ SÖZ KONUSU

DSÖ, 9 Ağustos’ta Eris varyantına ilişkin bir rapor yayımlamıştı. Rapora göre, önceden “gözlem altındaki varyant” olan ve statüsü “izlenmesi gereken varyant” olarak değiştirilen Eris’in yaygınlığında istikrarlı bir artış olduğu belirtilmiş, 7 Ağustos itibarıyla 51 ülkeden 7 binin üzerinde numune paylaşılmıştı.

Mevcut kanıtlara dayanarak Eris’in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut Covid-19 varyantlarının riskine benzer şekilde “küresel düzeyde düşük” olarak değerlendirilmişti.
Eris’in, özelliklerine bağlı olarak küresel olarak yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği de kaydedilmişti.

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