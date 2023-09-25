DSÖ’den Libya’daki sel felaketine ilişkin korkutan açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Libya’da yaşanan sel felaketinin ardından sağlık durumunun endişe verici olduğunu belirtti.

KAYNAK: AA
DSÖ’den Libya’daki sel felaketine ilişkin korkutan açıklama

Ghebreyesus, DSÖ’nün yerel yetkililerle birlikte psikososyal destek de dahil sağlık hizmetlerine erişimine yardımcı olmak için çalıştığını söyledi.

Hastalık erken uyarı sistemi güçlendiriliyor

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, selin vurduğu bölgelerde hastalık erken uyarı sistemini güçlendirmek için mücadele ettiklerini kaydetti. Ghebreyesus, olası su ve gıda kaynaklı veya diğer hastalıkların belirtilerini tespit etmek ve ortaya çıkması durumunda yayılmasını önlemek amacıyla bu sistemin önemli olduğunu vurguladı.

Sel felaketinin bilançosu ağır

Orta Akdeniz’de etkili olan ve 10 Eylül’de Libya’nın doğusunu vuran “Daniel Fırtınası” Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu. Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül’de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmişti. DSÖ de Libya’da sel nedeniyle 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 bin 500’den fazla kişinin halen kayıp olduğunu açıklamıştı.

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