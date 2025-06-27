DTSO’dan 140 bin TL ödüllü fotoğraf yarışması! Başvurular başladı

Düzenleme: Kaynak: AA / ANKA
DTSO’dan 140 bin TL ödüllü fotoğraf yarışması! Başvurular başladı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan ‘Gölgede Kalan’ konulu fotoğraf yarışması için başvurular başladı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), bu yıl ikincisini düzenlediği ‘Gölgede Kalan’ temalı fotoğraf yarışması için başvuruları başlattı.

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DTSO, ‘Gölgede Kalan’ adıyla Diyarbakır’da çekilen somut olmayan kültürel miras, gastronomi, zanaat, müzik, el sanatları, geleneksel kıyafetler, etkinlikler, oyunlar ve ritüeller üzerine bir fotoğraf yarışması düzenliyor.

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DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, 5 kategoride düzenlenecek yarışmada toplam 140 bin TL ödül verileceğini ifade ederek, “Herkesin katılabileceği yarışmanın son başvuru tarihi 30 Eylül 2025’tir. Yarışmanın jürisinde Haluk Çobanoğlu, Ümit Bektaş, Sedat Suna, Pınar Can ve Meryem Özdemir Ok bulunuyor. Sonuçlar 15 Ekim 2025’te açıklanacak; dereceye giren eserler, 18-26 Ekim’de Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki Kitap Fuarı’nda sergilenecek.” dedi.

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Yarışma şartlarına https://dtso.org.tr/haber/-golgede-kalan-fotograf-yarismasi-hk--2012/ adresinden ulaşılabilir.

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