Dua Lipa Galatasaray’ı reddetti, Formula 1’i seçti!

Galatasaray'ın 25. şampiyonluk ve 5. yıldız kutlamalarında sahne alması için Yenikapı'ya davet edilen dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa aynı gün Monaco Grand Prix'e katıldı.

MİLYON DOLAR İSTEMİŞTİ

Sarı kırmızılılardan sahne performansı için 3.5 milyon Dolar istediği iddia edilen Dua Lipa Formula 1'de 2025 sezonunun 8. yarışı olan Monako Grand Prix'te boy gösterdi.

Monako'daki yarışı izlemek için alana gelen Dua Lipa, Porsche aracıyla ve pist görevlileriyle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Formula 1 tutkunu olduğu bilinen ünlü yıldız Galatasaray'ın davetine katılmadı ve aynı gün Monaco'da yarış izledi.