Dua Lipa tatil pozlarıyla nefes kesti! Art arda paylaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dua Lipa tatil pozlarıyla nefes kesti! Art arda paylaştı

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, nişanlısı Callum Turner’la birlikte İtalya’da tatil yaparken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından art arda paylaştı. Lipa’nın bikinili pozları görenlerin nefesini kesti.

Sahne performansları ve şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Dua Lipa, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

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ROMANTİK TATİL

Geçtiğimiz günlerde Callum Turner’la nişanlandığını açıklayan ünlü şarkıcı, nişanlısıyla İtalya’ya tatile gitti.

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Romantik tatil sırasında İtalya sokaklarında el ele görüntülenen çift, güneşli havanın tadını çıkarırken çekilen kareleri sosyal medyada paylaştı.

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BİKİNİLİ KARELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Dua Lipa, deniz kenarında bikinisiyle uzandığı anları da takipçileriyle paylaşarak kusursuz fiziği ve güzelliğiyle hayran bıraktı.

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“İTALYAN HAFTA SONU” NOTU

Paylaşımlarına “İtalyan hafta sonu” notunu ekleyen Lipa’nın fotoğrafları, takipçilerinden yoğun beğeni ve yorum aldı.

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