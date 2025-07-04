Dua Lipa tatil pozlarıyla nefes kesti! Art arda paylaştı

Sahne performansları ve şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Dua Lipa, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
ROMANTİK TATİL
Geçtiğimiz günlerde Callum Turner’la nişanlandığını açıklayan ünlü şarkıcı, nişanlısıyla İtalya’ya tatile gitti.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Romantik tatil sırasında İtalya sokaklarında el ele görüntülenen çift, güneşli havanın tadını çıkarırken çekilen kareleri sosyal medyada paylaştı.
BİKİNİLİ KARELERİ DİKKAT ÇEKTİ
Dua Lipa, deniz kenarında bikinisiyle uzandığı anları da takipçileriyle paylaşarak kusursuz fiziği ve güzelliğiyle hayran bıraktı.
“İTALYAN HAFTA SONU” NOTU
Paylaşımlarına “İtalyan hafta sonu” notunu ekleyen Lipa’nın fotoğrafları, takipçilerinden yoğun beğeni ve yorum aldı.