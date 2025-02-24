Dubai çikolatasında büyüt tehlike. Marketlerden, bakkallardan, büfelerden, toplatılıyor

Düzenleme: Kaynak: Artı 49
Dubai çikolatasında büyüt tehlike. Marketlerden, bakkallardan, büfelerden, toplatılıyor

Türkiye'de büyük ilgi gören ve adeta çılgınlığa varan saplantı haline dönüşen Dubai çikolatası tüm dünyada büyük talep görüyor. Almanya'da ise, içeriğinde belirtilmeyen susam tespit edilmesi nedeniyle toplatılıyor.

Almanya'da satılan "Miskets Dubai Chocolate" çikolataları, içeriğinde belirtilmeyen susam tespit edilmesi nedeniyle toplatılıyor. Alerjisi olanlar için ciddi sağlık riski oluşturan ürün, marketlerden, büfelerden, bakkallardan ve online platformlardan geri çağrıldı.

Almanya genelinde satışa sunulan "Miskets Dubai Chocolate" markalı çikolatalar, içerik listesinde yer almayan susam tespit edilmesi sebebiyle geri çağrıldı. Özellikle susam alerjisi olan bireyler için hayati risk taşıyan bu durum, ürünlerin acilen toplatılmasına yol açtı.

Çikolataların yapılan testlerinde, ambalajında belirtilmeyen susam izlerine rastlandı. Susam alerjisi olan kişilerde bu durum; ciltte kızarıklık, kaşıntı, kurdeşen, mide bulantısı, kusma, ishal ve solunum güçlüğü gibi ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir. Alerjik reaksiyonların şiddetli vakalarda anafilaksiye dönüşebileceği uyarısı yapıldı.

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Toplatma kararı alınan ürünler, 100 gramlık "Miskets Dubai Chocolate" tablet çikolatalarıdır. İlgili parti numarası "L:24314\1" olup, son tüketim tarihi 9 Kasım 2025 olarak belirtilmiştir. Ürün, Almanya’daki marketlerde ve candy2go.de adlı online platformda satılmaktaydı.

Yetkililer, susam alerjisi olan tüketicilere ürünü kesinlikle tüketmemeleri tavsiyesinde bulundu. Ürünü satın alanlar, fiş ibraz etmeksizin mağazalara başvurarak ücret iadesi alabilir. Online platformdan satın alanlar ise ilgili site üzerinden iade talebi oluşturabilecek.

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Bu olay, gıda güvenliği denetimlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, alerjen kontrollerinin daha sıkı yapılması gerektiğini vurgularken, tüketicilere ambalaj bilgilerini dikkatle incelemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

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