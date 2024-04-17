Dubai havalimanı göle döndü

Kaynak: HavaSosyalmedya
Dubai havalimanı göle döndü
Dubai'ye 1,5 yılda yağan yağmur, 1 günde yağınca dünyanın en yoğun ikinci havalimanı göle döndü. İşte görüntüleri.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük şehri Dubai'ye 1.5 Yılda aldığı yağışı, bir günde alan ve sel felaketi ile karşı karşıya kaldı.

Dünya'nın en yoğun ikinci havalimanı olan Dubai Uluslararası Havalimanı'nda bu yağıştan nasibini alınca kaos yaşandı. Dev havalimanının apronu göle döndü, operasyon çok kısıtlı bir şekilde sürüyor. Tek pist ile operasyonların devam ettiği meydanda, iniş uçuşları havada turlamaya ve yakıt kritiğine giren uçakların çevre meydanlara yönlendirilmesi devam ediyor. FlyDubai, tüm uçuşlarını bugün öğle saatlerine kadar durdurdu. Emirates uçuşlarında ise en az 6 saatlik gecikmeler yaşandı. Gece saatlerinde Türk Hava Yolları'nın Dubai uçuşu Dammam'a, Pegasus'un Dubai uçuşu ise Doha'ya yönlendirildi. SunExpress'in uçuşları ise 4 saatlik gecikme ile yapıldı.

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