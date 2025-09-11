Dubai'de kokainle yakalanan 23 yaşındaki hukuk öğrencisi hakkında karar çıktı

Dubai'deki bir davada 23 yaşındaki İngiliz hukuk öğrencisi Mia O'Brien, 50 gram kokain bulundurma suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ek olarak 136.000 dolar para cezası kesilen O'Brien'ın annesi Danielle McKenna, kızının suçsuz olduğunu savunduktan sonra duruşmanın Arapça yapıldığını, Mia'nın kararı avukatından öğrendiğini belirtti.

O'Brien'ın Ekim 2023'te tutuklandığı ve yalnızca bir gün süren duruşmanın ardından 25 Temmuz 2025'te mahkum edildiği aktarıldı. Ailesi, Mia'nın "yanlış arkadaşlar" edindiğini ve Dubai'ye bir arkadaşını ziyaret etmek için gittiğini ifade etti.

HAPİSHANE KOŞULLARI: "HER GÜN TECAVÜZ" İDDİALARI

Mia O'Brien, Dubai'nin ünlü Merkez Cezaevi'nde tutuluyor. İnsan hakları gözlemcilerinin 2024 raporuna göre bu cezaevinde tecavüz "günlük bir olay" ve hem gardiyanlar hem de mahkumlar şiddetli saldırılarda bulunuyor. O'Brien'ın annesi, kızının altı kişilik bir hücreyi paylaştığını, yerde bir şilte üzerinde uyuduğunu ve gardiyanlar yerine büyük bir kapıya vurarak yardım istemek zorunda kaldığını anlattı. McKenna, kızının kavgalara tanık olduğunu ve korku içinde yaşadığını söyledi.

O'Brien'ın cezaevi koşullarına rağmen fiziksel olarak hastalanmadığı, yalnızca cildinde döküntüler oluştuğu ifade edildi. Genç öğrenci, Ramazan sonrası affedilme veya cezasının İngiltere'de çekilmesi ihtimaline umut bağlamış durumda.

BAE'NİN SIFIR TOLERANS POLİTİKASI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), uyuşturucu suçlarına karşı dünyanın en katı yasalarından bazılarını uyguluyor. Ülke, uyuşturucu ticareti için ölüm cezasına varan yaptırımlar içeriyor. En ufak miktardaki uyuşturucuyu dahi bulundurmak en az dört aylık hapis veya 4.000 ila 20.000 sterlin arasında para cezasıyla sonuçlanabiliyor. BAE makamları kanda bulunan uyuşturucuyu da "bulundurma" olarak kabul ediyor. Bazı bitkisel tedaviler ve CBD ürünleri de ülke de yasaklılar listesinde. Ayrıca, uyuşturucuyla bağlantılı suçlardan elde edilen paranın bulundurulması, gizlenmesi veya işlenmesi de hapis ve para cezasıyla cezalandırılıyor.