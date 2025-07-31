Dublörlü milyonluk vurgun! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Eskişehir’de dublör kullanarak arsa tapusu satarak vurgun yaptıkları iddia edilen 7 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Çetenin 10 milyon liralık bir vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arsa dolandırıcılığı ile ilgili çalışma başlattı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturmada sahte kimlik, sahte banka hesabı kullanan 7 şüpheli takibe alındı. Bir süre izlenen şüpheliler, polisin operasyonu ile gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DUBLÖR KULLANMIŞLAR

Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan incelemede; şüphelilerin arsa sahipleri adına sahte kimlik oluşturdukları, kullandıkları dublör aracılığı ile bankalardan sahte hesaplar açtıkları, tapu müdürlüğünde işlemler devam ederken para alışverişini gerçekleştirdikleri, müştekileri bu şekilde 10 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi. Operasyon kapsamında 2 şüphelinin farklı suçlardan cezaevinde olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Sahte kimlikle tapu satışı! Dublörlü milyonluk vurgun

Sahte kimlikle tapu satışı! Dublörlü milyonluk vurgun

Sahte kimlikle tapu satışı! Dublörlü milyonluk vurgun

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