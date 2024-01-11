Dudak dolguları havada uçuşuyor

Dudak dolgusu trendi pandemi döneminden bu yana artış gösterdi ve 2028’e kadar yüzde 70’lik artış kaydederek 3,4 milyon dolar değerine ulaşacak. Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal ise dudak dolgusu yaptıracakları uyarıyor...

Dr. Ulusal, “Dudak dolguları başarısız olursa psikolojik hasarlar yaratır.” dedi ve sözlerine şunları ekledi:

“Yağ ve implant maddeleri kullanılarak yapılan dudak dolgularının son 10 yılda yaklaşık yüzde 60 büyüdü.Talep edilen işlemler sosyal medyanın etkisiyle her dönem farklılık gösterir. Son dönemin yükselen trendlerinden dudak dolguları, özellikle iki yıldır adeta tavan yaptı. Artık sadece ince dudaklı hanımlar tercih etmiyor estetik dudak dolgusunu, dudak çizgilerinin daha belirgin olmasını isteyenler de tercih ediyor."

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Dudak dolgusu günümüzde en yaygın estetik operasyonlardan biridir. Dr. Ulusal, “Dünya genelinde dudak dolgusu yaptıranların sayısının artmasıyla paralel olarak ilerledi ancak hastalar genellikle ucuzu tercih ediyor ve merdiven altı sözde uzmanları tercih ediyor. Bu durumun ciddi tehlikeleri bulunuyor. Zira yanlış tedaviler sonrası hastalarda ciddi psikolojik hasarlar meydana geliyor.” diye uyardı.

Dudak dolgusunda kullanılan ruhsatsız ilaçlara ve tedavi yöntemlerinin de altını çizen Dr. Ulusal şunları söyledi:

“Hastaların en korktuğu durumların başında yüzle orantısız olan büyük dudaklar geliyor. Dolgu maddelerinin fazla enjekte edilmesiyle oluşan bu durum elbette düzeltilebilir ama uzmanlarca düzeletilmesi gerekir. Yapılan yanlışlar farklı hasarları ortaya çıkarıyor. Estetik dudak dolgusu gibi insanların dikkatini doğrudan kişinin yüzüne çeken operasyonun yetkin kişilerce yapılması kesinlikle şarttı.”