Dudak uçuklatan kombin! Hande Erçel medyanın diline düştü

Moda tercihleriyle sık sık gündem olan Erçel, bu kez tatil pozlarıyla değil, tercih ettiği kombinin fiyatıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

PARİS’TE TENİS HEYECANI

Hande Erçel’in Paris durağı, lüks tatil rotalarının ardından geldi. Oyuncu, dünyanın en prestijli tenis turnuvalarından biri olan Roland-Garros’un finalinde yerini aldı. Tribünlerde sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte izlediği karşılaşmadan kareleri sosyal medya hesabından da paylaşan Erçel, spor ve moda dünyasını bir araya getiren tarzıyla dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Roland-Garros finalini yerinde izleyen Erçel’in seçtiği kombin, sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu. Spor-şık tarzıyla beğeni toplayan kıyafet tercihi, fiyatı nedeniyle birçok kişi tarafından konuşuldu.

KOMBİNİN MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Hande Erçel’in turnuvada giydiği kombinin toplam değerinin 9 bin 969 Euro, yani yaklaşık 447 bin Türk Lirası olduğu öğrenildi. Lüks moda markalarına ait parçalardan oluştuğu belirtilen bu kıyafet seçimi, sosyal medyada birçok kullanıcının dikkatini çekti.

KULLANICILARDAN FİYATA TEPKİ

Söz konusu kıyafetin fiyatı sosyal medya kullanıcıları arasında çeşitli tepkilere yol açtı. Bazı kullanıcılar, “Asgari ücretle yaşayanlar bunu beğenmedi”, “Kadının tek olayı giyinip poz vermek”, “Sürekli giyinip tatile gidiyor, ilginç bir hayat” gibi yorumlarda bulundu. Yapılan paylaşımlar, ünlü isimlerin yaşam tarzlarının toplumda nasıl yankı bulduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.